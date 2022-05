Kayıp insanların afişleri hareketleniyor

Birleşik Krallık’taki kayıp insanların bulunmasına yönelik çalışmalar yapan hayır kurumu Missing People, yeni bir adım atıyor. Kayıp insanların afişlerini yenileyen kurum, bu adımla birlikte izleyenlerle bir etkileşim kurulacağına bunun da arama çalışmalarına katkı sağlayacağına inanıyor.

Revizyon, 25 Mayıs Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü’nde yayınlandı. Afişleri ve reklam panolarını yenilemek için kâr amacı gütmeyen kuruluş, bir grup yaratıcı ajansla çalıştı ve kayıp çocukların fotoğraflarına hayat verdi.

For #MissingChildrensDay we've been working to create an unforgettable campaign

3 appeals have been bought to life & are featuring on digi boards across London, as part of a campaign that hopes to finally bring them home.

Find out more:https://t.co/QTi7h41iQY#FindEveryChildWeek pic.twitter.com/TOUqjUYNxN

— Missing People (@missingpeople) May 25, 2022