Kayıp insanların afişleri hareketleniyor

Birleşik Krallık'ta kayıp kişilerin posterleri yeniden şekilleniyor. Afişlere bakanlarla daha iyi bağlantı kurmak amacıyla, pasif görsellerin yerini canlı portreler alıyor.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Krallık’taki kayıp insanların bulunmasına yönelik çalışmalar yapan hayır kurumu Missing People, yeni bir adım atıyor. Kayıp insanların afişlerini yenileyen kurum, bu adımla birlikte izleyenlerle bir etkileşim kurulacağına bunun da arama çalışmalarına katkı sağlayacağına inanıyor.

Revizyon, 25 Mayıs Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü’nde yayınlandı. Afişleri ve reklam panolarını yenilemek için kâr amacı gütmeyen kuruluş, bir grup yaratıcı ajansla çalıştı ve kayıp çocukların fotoğraflarına hayat verdi.

For #MissingChildrensDay we've been working to create an unforgettable campaign

3 appeals have been bought to life & are featuring on digi boards across London, as part of a campaign that hopes to finally bring them home.

Find out more:https://t.co/QTi7h41iQY#FindEveryChildWeek pic.twitter.com/TOUqjUYNxN — Missing People (@missingpeople) May 25, 2022

Her postere bir QR kod eşlik ediyor. Animasyonlu ifadeler, halka bu görsellerde yer alan kişilerin gerçek insanlar olduğunu hatırlatmayı ve çevrelerindeki bireylere göz kulak olmaları için ilham vermeyi amaçlıyor.

İlk olarak 15 Şubat 2019’da 19 yaşında kaybolan Leah Croucher, 2 Ağustos 2008’de kaybolan Alexander Sloley ve 8 Temmuz 2017’de kaybolan Finn Layland-Stratfield yeni posterlerde yer aldı.

Birleşik Krallık’ta her yıl 70.000’i çocuk olmak üzere yaklaşık 170.000 kayboluyor.

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