M.Ö. 5’inci yüzyıldan kalma oyunu ilk kez oynadılar

Tarihi milattan öncesine dayanan ve yaklaşık 700-800 yıl boyunca popüler bir oyun olan Harpastum tekrar canlandırıldı.

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Harpustum olarak da bilinen Harpastum, episkyros adlı Yunan oyunundan tasarlanmış eski bir Roma oyunu.



Dikdörtgen bir sahada oynanan sosyal bir top oyunu olan Harpastum, Roma'da Roma'nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla yeniden oynandı.

Harpastum, Roma imparatorluğunun Avrupa’ya hükmetmesiyle popüler olmuştu. Arkeololojik araştırmalar, sporun MÖ 5. yüzyılda başladığını söylüyor. 700-800 yıl popüler olan oyununun adı kullanılan toptan geliyor.

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