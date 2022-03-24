Mark Zuckerberg, gelecekte iş dünyasında öne çıkacak iş alanlarını açıkladı

Mark Zuckerberg katıldığı bir podcast programında geleceğin iş dünyası ile ilgili öngörülerini paylaştı. Zuckerberg, gelecekteki işlerin çoğunun geleneksel emek veya hizmete dayalı olmaktan çok yaratıcılık odaklı olacağını söyledi.

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MIT bilgisayar bilimcisi Lex Fridman’ın ev sahipliğini yaptığı “Lex Fridman Podcast”inin bir bölümüne konuk olan Meta’nın kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, modern teknoloji gelişmeye devam ettikçe, teknoloji odaklı işlerin dünyaya giderek daha fazla hâkim olacağını söyledi.

Meta CEO’su ayrıca yaratıcılığın gelecekte çok daha önemli olacağını belirtti: “Gelecekte çok daha fazla insan yaratıcı şeyler yaparak çalışacak, bugün düşündüğümüzden çok daha fazla insan çalışacak.”

Zuckerberg kişisel deneyimlerine dayanarak yaptığı açıklamada; 2004’te Facebook’u yayınladığında kodlamanın öne çıkmaya başladığını gözlemlediğini, şimdi ise kızının görsel, sanatsal ifadeler oluşturmak için “kod sanatı” ile uğraşmasını izlediğini anlatıyor.

DİJİTAL ALANLA SINIRLI KALMAYACAK

Zuckerberg, bu fikrin sadece dijital sanatla sınırlı kalacağına inanmadığını belirtiyor. İnsanların yeni ürünler yaratma ve eski süreçleri daha verimli hale getirme gibi görevlere daha fazla zaman ayıracağını düşündüğünü söyledi.

Meta CEO’su geleceğin mesleklerinde özellikle kod bilmenin de önemli olduğuna dikkat çekerken, bu bilgiyi yaratıcılıkla birleştirmenin kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.

Yıllardır teknoloji uzmanları; yapay zekânın, nispeten sıradan görevlerde insanların yerini alabileceğini tahmin ediyor. Veri toplama ve düzenleme gibi görevlere daha az zaman harcandığında da insanlar analiz ve beyin fırtınası için daha fazla zaman harcayabilecekler. Bu da yapay zekânın kopyalayamayacağı bir tür yaratıcı, eleştirel düşünme sürecini gerektiriyor.

ENTELEKTÜEL ÇALIŞMALARA DAHA FAZLA ZAMAN KALACAK

Ernst & Young küresel CTO’su Nicola Morini Bianzino da Zuckerberg ile aynı düşüncelere sahip. Bianzino bir blog yazısında konuyla ilgili şu satırlara yer veriyor: “Verimliliği artıran bu teknolojiler, zaman alan veya fiziksel olarak insan gücüne ihtiyacı ortadan kaldırmak için harika. Böylece insanların entelektüel çalışmalara daha fazla odaklanmasını sağlayabilecekler.”

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin bu öngörüleri Covid-19 salgını ile de daha hızlı bir şekilde yol almaya başladı. Robotların ülke genelindeki gişelerde, hastanelerde ve yemekhanelerde günlük hayata uygulanmasını hızlandırdı. Ekim 2020’de Dünya Ekonomik Forumu, veri girişi, sekreterlik, muhasebe, fabrika ve mekanik işlerin 2025 yılına kadar büyük olasılıkla makineler tarafından yapılacağını öngördüğünü bildirmişti.

85 MİLYON İŞ ORTADAN KALKACAK

Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre, önümüzdeki birkaç yıl içinde 85 milyon iş ortadan kalkabilir. Ancak raporun gelişmekte olan teknolojinin yaratacağı, tahmini 97 milyon yeni rol olabilir.

Raporda, bu işlerin büyük ölçüde dijital pazarlama, iş geliştirme ve veri analizi gibi yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri gerektiren alanlarda olacağı belirtildi.

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