Mark Zuckerberg’in metaverse takıntısı, Facebook çalışanlarını bezdirdi

Metaverse dünyasına kendisini kaptıran Mark Zuckerberg'den Facebook çalışanları şikayetçi. Çalışanlar, Zuckerberg'in bu konuyu takıntı haline getirdiğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz aylarda ana şirketin adını Meta olarak değiştiren ve odağına metaverse’ü alan Zuckerberg’in bu konudaki çalışmaları şirket çalışanlarını bezdirmiş gibi görünüyor.

Insider’a konuşan eski bir şirket yöneticisi, “Mark’ın konuşmak istediği tek şey bu” diyor. Eski çalışan ayrıca, şirketin içindeki tüm gruplara ulaşacak ve insanlara bir meta veri deposu çalışma kitabı olduğunu bildirmekle görevlendirilecek bir ekipten de bahsediyor.

Yine de bazı çalışanların kafasının hâlâ karışık olduğu belirtiliyor. Hâlâ şirkette çalışan bir kişi, “Temelde düzensizlik ve endişe yaratıyor. İnsanlar neyi teslim edeceklerini veya ne üzerinde çalışacaklarını gerçekten bilmiyorlar çünkü hâlâ tutarlı bir strateji yok” diyerek Zuckerberg’in yeni takıntısının şirketin işleyişini nasıl etkilediğini anlatıyor.

ÇALIŞANLAR ENDİŞELİ

Bir sözcü, “Birçok insan heyecanlı, ancak aynı zamanda çok fazla da soruları var” dedi.

Şirket, geçen yıl, metaverse projelerini yöneten Reality Labs segmentinde 10 milyar dolar kaybetti. Bu yıl da o kadarını harcamayı planlıyor ve muhtemelen daha uzun yıllar boyunca. Zuckerberg, metaverse’ün uzun vadeli bir proje olduğunu söylemişti.

Yakın zamanda ayrılan başka bir çalışana göre, harcanan bu kadar çok para için şimdiye kadar gösterilecek çok az şey var: “Hâlâ dokunulacak veya bakılacak çok şey yok, çok daha az kullanım var.”

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