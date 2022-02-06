Meta’dan yeni plan: Seçim reklamları yasaklanacak mı?

Bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi sosyal medya ve haberleşme platformlarını barındıran Meta Platforms'un tartışma yaratacak bir yasağı gündemine aldığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, geçen yıl yaşanan skandalların ardından ismini Facebook’tan Meta’ya değiştiren sosyal medya şirketinin geçen yıl alınan “seçim kampanyası yasağı” kararı ile ilgili bir değişikliğe gidilebileceğini yazdı.

2020 yılında ABD’de yapılan seçim döneminin son haftalarında siyasi reklamları yasaklama kararı alan Facebook, bunun gerekçesi olarak da son dakikada seçimi manipüle etmemek olduğunu duyurmuştu. Siyasi partiler ve adaylar mevcut reklamlarını öne çıkararak tanıtım yapabilirken yeni reklam kampanyalarına ise yer verilmedi.

O dönemde platformda paylaşımda bulunma yasağı bulunan ABD Başkanı Trump’ın seçimlere itiraz etmesi sonrasında da seçim kampanyalarının askıya alınmasını sürdürmüştü.

Meta’nın bu yılın sonlarına doğru yapılacak ara seçimler öncesinde bu yasağı gündemine aldığı ortaya çıktı. 2020’de uygulanan yasağın nasıl işlediğinin tekrar mercek altına alındığı kaydedilirken, konuyla ilgili bilgisi olan bir yetkili, henüz bu konuyla ilgili net bir kararın ise alınmadığını duyurdu.

ABD siyasetinde Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki dengede çok kritik bir seçim haline gelecek ara seçimlerde, yeni reklam kampanyaları ile eski reklam kampanyaları arasındaki ayrım ile ilgili net bir duruş belirlenmesi de kararlaştırıldı.

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