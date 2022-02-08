Metaverse’de artan taciz olaylarına karşı yeni özellik

Cinsel taciz, sanal dünyada da giderek artan bir soruna dönüşüyor. Meta, dijital dünyada geçen Horizon oyununa taciz vakalarını önlemek için yeni bir özellik ekledi. Böylece avatarlar arasına kişisel mesafeyi koruyan kabarcıklar yerleştirilebilecek.

Sozcu.com.tr

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İsmini Meta olarak değiştiren Facebook, sanal gerçeklik dünyası Metaverse'de artan cinsel taciz vakaları nedeniyle harekete geçti.

Dijital dünyada artan taciz şikayetleri üzerine şirket, avatarlar arasına kabarcıklar yerleştirilmesini sağlayan bir özellik ekledi.

Böylece kullanıcılar, Metaverse dünyasında oluşturulan avatarlar arasına mesafe koyabilecek. Bu kişisel sınır fonksiyonuyla avatar, sanal kişisel alanını yaratabilecek ve diğer avatarlar ona yarım metreden fazla yaklaşamayacak.

Bir sanal gerçeklik oyunu olan Horizon, Meta'nın anlatımıyla “kişinin keşfedebildiği ve yaratabildiği bir sosyal deneyim”. Ancak gerçek dünyada yaşanan taciz vakaları dijital dünyada da hızla artıyor.

Horizon Başkan Yardımcısı Vivek Sharma, yeni özelliği duyurduğu blog yazısında “Kişisel bir sınır avatarınızın kişisel alanını işgal etmek isteyen herkesi durduruyor” ifadelerin kullandı.

GİRER GİRMEZ TACİZE UĞRADI

Horizon'un aralıkta Kuzey Amerika'da kullanıma sunulmasının ardından bir kadın sanal gerçeklik gözlüğüyle bu sanal dünyaya girer girmez tacize uğradığını anlatmıştı.

Blog yazısında Metaverse deneyimini anlatan 43 yaşındaki Nina Jane Patel, kendisini temsil eden orta yaşlı, sarışın ve kot pantolonlu avatarıyla sanal dünyaya adım atar atmaz, üç erkek karakterin peşine takıldığını ve birkaç dakika boyunca giderek yoğunlaşan bir tacize maruz kaldığını belirtmişti.



Patel, “Katıldıktan sonra 60 saniye içinde sözlü ve cinsel olarak taciz edildim. Bu korkunç deneyim o kadar hızlı oldu ki öncesinde güvenlik bariyeri koymayı bile düşünemedim. Donup kaldım” demişti.

Kadın olayın ardından anksiyete sorunu yaşadığını da ifade etti.

Metaverse dünyasında bir avatarın diğerine uygunsuz şekilde dokunmaya çalışması halinde elinin ortadan kaybolduğu bir özellik de bulunuyor.

Vivek Sharma, yeni özelliklerle dijital dünyayı geliştirmeye devam edeceklerini, kullanıcıların istediği mesafeyi ayarlayabilecekleri seçeneklerin de değerlendirildiğini söyledi.

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