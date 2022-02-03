Meta’ya şok: Facebook kullanıcıları artmadı, hisseler çakıldı

Geçen yılın sonunda bir dizi skandal ve ifşa ile zor günler geçiren ve şirketi yeniden yapılandırarak ismini Meta'ya çeviren Facebook, geçen yılın son çeyreğinin verilerini ve bu yılki beklentileri kamuoyu ve hissedarlarla paylaştı. Facebook'un kullanıcı sayısı ve platformda kalma süresindeki artış dururken, hisseler yüzde 24 değer kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Geçen yıl bünyesindeki Instagram ve Facebook’un gençlerin akıl sağlığını önemsemediğine dair iç yazışma ve belgelerin ifşa edilmesi sonrasında yeniden yapılanmaya girerek Meta adını alan şirket uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

Fakat Meta adını alan ve bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformları barındıran şirket, 2021 yılının son çeyreğindeki tabloyu ve bu yıl için beklentileri kamuoyu ve hissedarlarla paylaştı. Fakat Meta’nın son dönemde yaşadığı krizler ve skandallarla birlikte yeni Facebook kullanıcı sayısının adeta durduğu ortaya çıktı.

Meta bünyesindeki platformdaki kullanıcıların ekranda kalma sürelerinin video izleme platformlarına kaydığı da belirlendi. Öte yandan Mark Zuckerberg’in büyük bir atılım yapmaya çalıştığı metaverse hamlesinin de tutmadığı yapılan açıklamada ortaya çıktı. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Meta’nın bu alandaki bir çeyrekteki kaybının 3.3 milyar dolar olduğunu aktardı.

Facebook’un kullanıcı sayısındaki büyümenin durmasının bir ilk olduğu kaydedilirken, Bloomberg, “Bu durum Meta’nın amiral gemisi ürünleri ve reklam platformlarında yıllardır gelen artış sonrasında duraksama endişe yarattı” yorumuna yer verdi.

ZUCKERBERG YATIRIMCIYA SESLENDİ: SABREDİN

Öte yandan şirketin bu çeyrek için reklam satış beklentilerinin de düşük kaldığı açıklandı. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, bir süredir Meta’daki kullanıcının platformda kalma süresinin TikTok’a gittiğini de söylemişti.

Meta tarafından yapılan açıklama sonrasında şirketin hisseleri yüzde 24 değer kaybetti. Bu durum şirketin o zamanki adıyla Facebook olarak halka arz olduğu 2012’den beri ilk kayıp olarak kayıtlara geçti.

Zuckerberg’in yatırımcılara, “Meta’nın TikTok’a yanıtı olan Reels hızla büyüyor fakat para kazanma sistemi yavaş” diyerek yatırımcıların biraz daha sabretmesini istediği de ortaya çıktı.

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