NASA, astronotlar için sırt çantası tasarlıyor

NASA, yeni projesini duyurdu. Uzay ajansı, astronotların Ay'da keşif yapabilmelerine yardımcı olacak teknolojilerle donatılmış bir sırt çantası üstünde çalışıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NASA, mesafeleri ölçmek için ışık algılamalı ve değişen lazer ışığından yararlanan mobil tarayıcıya sahip bir “Ay sırt çantası” üzerinde çalışıyor. Projeyi geliştirmek için de Torch Technologies ile ortaklık kurdu.

Kinematik Navigasyon ve Haritacılık Sırt Çantası (KNaCK) olarak adlandırılan cihaz, normal bir sırt çantası gibi takılabiliyor.

Sırt çantası, ölçümler yaparak astronotlar için gerçek zamanlı bir navigasyon sistemi oluşturuyor ve bir aydınlatma ekipmanı olmasa bile yüksek çözünürlüklü 3D haritası sunuyor.

KNaCK yalnızca astronotların hareketlerini, yönlerini ve yönelimlerini belirlemelerine izin vermekle kalmayacak, aynı zamanda belirli yerleri işaretlemelerine de izin verecek, böylece daha sonra istedikleri zaman bu noktalara geri dönebilecekler.

Ekip şu anda, yaklaşık 18 kilo olan donanımın ağırlığını en aza indirmek için çalışmaya devam ediyor.

İlginizi Çekebilir Senatör Bernie Sanders, NASA'yı hedef aldı

İlginizi Çekebilir NASA'dan hologramla doktor hizmeti