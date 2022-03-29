NASA uyardı: Dev asteroit Dünya’nın yakınından geçecek

Cuma günü Big Ben'in neredeyse üç katı büyüklüğünde ve potansiyel olarak tehlikeli bir asteroitin Dünya'nın yakınından geçeceği haberinin ardından NASA alarma geçti.

Sozcu.com.tr

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Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi NASA, bu hafta Dünya’ya yaklaşacak 260 metre genişliğindeki dev asteroidin izlerini takip ettiğini açıkladı.

Bilim insanlarının söylediklerine göre, devasa boyuttaki gök cisimleri, Cuma günü Dünya’nın yanından süzülerek geçecek.

Resmi olarak 2007 FF1 olarak adlandırılan asteroidin, saatte 30 bin mil hıza yaklaşacağı tahmin ediliyor. Bu da Dünya’ya ne kadar uzak olursa o kadar iyi olacağı anlamına geliyor, çünkü uzmanlar, aynı rotada olsaydı kaçınılmaz olarak çok fazla hasara yol açacağını söylüyor.

4.5 MİLYON MİL UZAKLIKTA

Astronomik açıdan, yine de Dünya’ya oldukça yakın olduğu kabul ediliyor. Asteroidin tüm etkileri henüz ölçülemese de, Dünya için önemli bir tehlike arz etmemesi bekleniyor.

Asteroitle ilgili mevcut veriler, Dünya’ya çarpmaya en yakın olan gök taşının 19.31’lik bir Ay mesafesinde olduğunu belirtiyor. Translators Cafe’nin birim dönüştürücüsüne göre bu, toplamda yaklaşık 4,5 milyon mile eşit bir mesafe anlamına geliyor.

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