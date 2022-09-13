Netflix Türkiye abonelik ücretlerine yeniden zam geldi

Netflix Türkiye, Nisan 2022'de yaptığı zamların üstüne yeni bir zam ile gündemde. Platform, yeni üye olacaklar için zamlı fiyatların geçerli olacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Bir süredir kullanıcı kaybı, ekonomik kriz gibi sorunlarla uğraşan Netflix, abonelik fiyatlarına yaptığı zamlarla da dikkat çekiyor.

Akış platformunun sunduğu Temel, Standart ve Özel olmak üzere 3 farklı plan da zam alarak fiyat değişikliği yaşadı.

Nisan ayında Temel Plan 37,99 TL, Standart Plan 57,99 ve Özel Plan ise 77,99 TL'ye yükselmişti. Yeni zamlarla beraber ise Temel Plan 45,99, Standart Plan 69,99 ve Özel Plan ise 93,99 TL oldu.

Platform, yeni fiyatların yeni üyelikler için geçerli olacağını, mevcut üyelerin ise plan değişikliği yapmadıkları takdirde ücretleri değişmeden 30 gün önce bir bilgilendirme e-postası alacağı belirtildi.

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