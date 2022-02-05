NFT dünyasında en çok satılan 5 dijital koleksiyon

Geçtiğimiz yıl en çok ses getiren trendlerinden biri de NFT'lerdi. Müzayede evlerinden, çeşitli platformlara kadar pek çok rekor satış gerçekleşirken Insider da en çok satışı gerçekleşen NFT koleksiyonlarını belirledi.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz birkaç yıldaki kripto para birimi patlaması, yeni bir pazarın rekor seviyelere çıkmasına yardımcı oldu. NFT’ler olarak bilinen dijital koleksiyonlar, rekor fiyatlarla satıldılar.

2021, sanatçılar, yatırımcılar ve girişimciler gelişmekte olan Web3 alanına girerken satış hacmi 14 milyar doları aşan NFT’ler için de bir atılım yılı oldu.

Benzersiz, yeri doldurulamaz, çoğunlukla kullanıcıların çevrimiçi olarak satın alıp sattığı dijital öğeler olan NFT’ler geçtiğimiz hafta satış rakamlarında 565 milyon dolara ulaştı.

NonFungible’a göre, NFT satışlarının artmasıyla birlikte, en çok satan beş NFT koleksiyonu ise şu şekildeydi:

5. FLUF WORLD

Yedi günlük satış hacmi 7.9 milyon dolar olan koleksiyonun satış sayısı 670, en yüksek satış fiyatı ise 99,742 dolardı. FLUF’ler, tamamen benzersiz olacak şekilde 14 kategoride oluşturuldu.

4. DOODLES

Yedi günlük satış hacmi 9.3 milyon dolar, satış sayısı 318 ve en yüksek satış fiyatı ise 214,666 dolar olan Doodle’lar, 10.000 parçalık bir koleksiyonla keyifli bir renk, özellik ve boyut yelpazesine sahip.

3. THE SANDBOX

Yedi günlük satış hacmi 9.9 milyon dolar, satış sayısı 910 ve en yüksek satış fiyatı ise 84,553 dolar oldu.

2. CRYPTOPUNKS

Yedi günlük satış hacmi 35.3 milyon dolar, satış sayısı 183, en yüksek satış fiyatı ise 951,844 dolar olan koleksiyon, Modern CryptoArt hareketine ilham veren proje olarak tanımlanıyor.

1. BORED APE YACHT CLUB

Yedi günlük satış hacmi 75.8 milyon dolar, satış sayısı 916 ve en yüksek satış fiyatı ise 834,938 dolar olan BAYC, Ethereum blok zincirinde yaşayan benzersiz dijital koleksiyon.

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