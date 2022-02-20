NFT dünyasında kadınların iş birliği: Oluşturdukları koleksiyon 20 milyon doları aştı

Cadı NFT'lerinden oluşan bir koleksiyon 20 milyon doların üzerinde satış yapıyor. Beş arkadaş, Crypto Coven isimli koleksiyonu nasıl oluşturduklarını anlattı.

Sozcu.com.tr

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Beeple’ın rekorluk satışından sonra NFT dünyasının önlenemez yükselişi dikkat çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda Crpyto Coven isimli bir koleksiyon da oyuncu Kat Dennings’den, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in kardeşi Randi Zuckerberg’e kadar pek çok kişiden rağbet görüyor.

9,906 dijital görüntüden oluşan set, ticaret hacminde 20 milyon doları aştı. Hatta projenin kadın kurucularından bazıları artık profesyonel işlerinden ayrılmayı ve tam zamanlı olarak bu işe odaklanmayı planlıyor.

Geçen yaz, iki arkadaş karantina sırasında birbirlerinin saçlarını boyarken, konu sosyal medyadaki pikselli avatarlara geliyor. Aletheia ve Nyx takma isimlerini kullanan kadınlar, NFT’ye sahip olma fikrini beğense de kendilerini kadın teknoloji çalışanları ve hobi sanatçıları olarak yansıtan herhangi bir portre görmediklerini fark edip kendileri çizmeye karar veriyor.

9.906 PARÇALIK KOLEKSİYON

İkilinin bu hareketi bir anda hızla büyüyen ve oldukça da kazançlı olan bir proje haline geliyor.

Artık koleksiyondaki en ucuz NFT’ler 5.400 doların üzerinde bir fiyata satılıyor ve NFT’lerin alım ve satımı için bir pazar yeri olan OpenSea’nin verilerine göre 9.906 cadılık koleksiyonu tüm zamanların işlem hacminde 20 milyon doları aştı.

Bir mühendis olan Nyx, “Çok gerçeküstü oldu” dedi. Daha önce, sadece faturaları ödemek için yeterli paraya sahipken dijital bir sanatçı olma fikri ulaşılmaz geliyordu. Artık durumun böyle olması gerekmediği için gerçekten mutluyuz” dedi.

İki sanatçı, projeyi geliştirmelerine yardımcı olmak için arkadaşları Xuannü, Aradia ve Keridwen’i de projeye çekti. Nyx, güçlü ve kadınsı görüntüleri nedeniyle cadıları bir kavram olarak ele aldıklarını söyledi.

Cadılar çizilmiş gibi görünseler de kodlardan üretiliyorlar. Sanatçılar yüz şekilleri, saç, gözler, şapkalar ve dövmeler gibi özellikleri resimlediler. Ardından, grup rastgele seçilen varlıklar için bir algoritma yazdı ve cadılar oluşturmak için bunları derledi. Koleksiyonda yer alan cadının her birinin farklı bir özelliği var, bazıları diğerlerinden daha nadir.

Geçen Cadılar Bayramı, grup, her biri 0.05 ethereum için yaklaşık 215 dolar olan ilk NFT grubunu yayınladı. Bir Discord sohbet odasında kapalı bir destekçi grubuna birkaç yüzünü de sattılar ve ardından her hafta daha fazla sattılar.

KADIN GİRİŞİMCİLERDEN DE DESTEK ALDI

NDT piyasasının daha çok erkeklerin domine ettiğini düşünen startup yatırımcısı olan Katelin Holloway, geçen yıl bir arkadaşı sayesinde Crypto Coven’dan haberdar olduğunu söylüyor: “Dijital sanat piyasası, kripto yatırım gibi bir erkekler kulübü, tahminen kadınlara göre iki kat daha fazla erkek kriptoya yatırım yapıyor ve bu alanda çok az kadın sanatçı var.” Holloway, kadınların NFT dünyasına akın etmesini bu yüzden umut verici buluyor.

Holloway’e ek olarak, Sarah Guo, Linda Xie, Terri Burns, Parul Singh, Jomayra Herrera, Julia Lipton, Maria Salamanca, Randi Zuckerberg ve Alex Marshall dahil olmak üzere birçok kadın teknoloji yatırımcısı da koleksiyondan parça aldı.

Crypto Coven aynı zamanda buluşmalar, oyunlar ve eğitim kaynaklarıyla yeni bölgelere de yöneldi.

Projenin mimarlarından Nyx, “Akıllı sözleşmeler yazan ve bu tür işler yapan başka kamu kadınları ekibi yok; bu nedenle, topluluğun bizi ne kadar kucakladığını ve desteklediğini görmekten çok memnunuz.”

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