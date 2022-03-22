Omicron mu Delta mı? Yeni Covid testi dakikalar içinde varyantı belirleyebilir

Florida Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, hastaların Covid-19'a yakalanıp yakalanmadığını ve özellikle beş varyanttan hangisinin bulaştığını hızla belirleyebilecek yeni bir test geliştirdiğini iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Ekip, virüsü hızlı ve doğru bir şekilde teşhis etmek ve virüsün Alfa, Beta, Gama, Delta veya Omicron varyantlarından hangisi olduğunu belirlemek için yeni bir CRISPR teknolojisi kullandı.

Şu anda, değişen Covid-19 varyantlarına yönelik testlerin gerçekleştirilmesi genellikle günler alıyor ve hastaların tam olarak hangi varyanttan muzdarip olduklarını bilmeleri mümkün olmayabiliyor.

30 DAKİKA İÇİNDE SONUÇ VERİYOR

Bilim insanları da yeni bir test geliştirerek bu süreci daha pratik hale getirmeye çalışıyorlar. Kimya mühendisliği bölümünde yardımcı doçent olarak görev alan Piyush Jain, “Tıp ve araştırma topluluğu için hangi varyantların ortaya çıktığını bilmek son derece önemli. Gelecekte Delta gibi özellikle ciddi bir varyant veya Deltakron gibi genetik olarak benzer bir varyant ortaya çıkarsa, bu keşif gibi çalışmalar onu daha önce izlememize yardımcı olacak” dedi.

Araştırmacılar yüzlerce klinik örnekte, beş varyantın tamamının 30 dakika içinde yüzde 97 doğrulukla tespit edildiğini bildirdi.

Bilim insanları yeni testi uygun bir fiyata pazara sunmak için çalışıyorlar ve ürünü tüketiciler için üretip ticarileştirecek ortaklar bulacak bir girişim kurmak istiyorlar.

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