Orman yangınları, buzullar… İklim değişikliği uyku süresini de kısaltacak

Bir araştırma, iklim değişikliği ve artan sıcaklıkların, 2100 yılına kadar gecede 10 dakika daha az uyumamıza sebebiyet vereceğini ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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İklim değişikliğinin şimdiden orman yangınlarına sebep olduğu ve buzulları erittiği biliniyor ancak yeni yapılan bir çalışma, insanları gece uykularından da mahrum edeceğini iddia ediyor.

İngiltere merkezli Daily Mail’in haberine göre, Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi’nden araştırmacılar, iklim değişikliğinin uykumuz üzerindeki gelecek etkilerini tahmin etmek için insanlar tarafından giyilen uyku izleyicilerinden gelen küresel hava durumu verilerini ve bilgilerini incelediler.

Buna göre, 2099 yılına kadar, sıcaklıklar, kişi başına yılda 50 ila 58 saat uykuyu kısaltacak, bu da gece başına ortalama 10 dakikaya tekabül ediyor.



One Earth’te yayınlanan çalışma, 30°C’den (86°F) daha sıcak olan gecelerde, uykunun ortalama 14 dakika kadar azaldığını buldu.

Veriler, Antarktika hariç tüm kıtaları kapsayan 68 ülkede 47.000’den fazla yetişkinden 7 milyon gece uyku kaydını içeriyordu.

UZMANLAR AÇIKLADI: UYKU SÜRELERİ AZALIYOR

Çalışmaya göre, sıcaklığın uyku kaybı üzerindeki etkileriyle, yetişkinler gelecekte daha geç uyuyacak, daha erken kalkacak ve bu da “birkaç olumsuz fiziksel ve zihinsel sonuç” riskine neden olacak.

Daha yüksek küresel sıcaklıklar uyku saatlerimizi tüketecek çünkü vücudun çekirdek sıcaklığının uykuya dalmak için düşmesi gerekiyor. Uzmanlar, çevremizdeki sıcaklıklar gittikçe arttığı için bunu başarmanın zorlaşacağını belirtiyor.

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