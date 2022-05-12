Rekabet kızışıyor: Netflix abone kaybederken, Disney Plus’a 8 milyon yeni kullanıcı

Disney, 2022'nin ilk üç ayında Disney Plus yayın hizmetine 7,9 milyon yeni abone eklendiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Video akış platformlarındaki rekabet artıyor. Geçtiğimiz ay on yıldır ilk defa abone kaybettiğini açıklayan Netflix, bir yandan kullanıcıların memnuniyetsizliklerine rağmen abonelik ücretlerini artırıyor, bir yandan şifre paylaşımı ile mücadele ediyor ve bir yandan da reklamları platforma nasıl entegre edeceği üzerinde çalışıyor. Platform, zorlu günler geçirirken rakibi Disney Plus ise yeni kullanıcı sayısı ile dikkat çekiyor.

Şirket, Hulu ve ESPN Plus dahil olmak üzere tüm akış hizmetleri için abone sayısının ocak ayında bildirdiği 196,4 milyon kullanıcıdan 205 milyonun üzerine çıktığını ve 2022’nin ilk üç ayında Disney Plus yayın hizmetine 7,9 milyon yeni abone eklendiğini söyledi.

Disney yaptığı açıklamada ABD’de, Disney Plus abonesi başına daha önce olduğundan daha fazla kazandığını bildiriyor. Ücretli abone başına aylık ortalama geliri 6,01 dolarken, şimdi 6,32 dolar olan Disney, bunun perakende fiyatlarındaki artış nedeniyle olduğunu söylüyor.

Buna rağmen, Disney Plus aslında şirket parasını eskisinden daha büyük bir hızla kaybediyor. Disney, bunun üretim, reklam ve teknoloji için daha yüksek maliyetler sayesinde olduğunu söylüyor.

Geçen ay, Netflix, bir önceki çeyreğe kıyasla 200.000 abone kaybettiğini, on yıldan uzun bir süre içinde ilk düşüşü olduğunu bildirdi. Ancak bu düşüşe rağmen Netflix’in hâlâ yaklaşık 222 milyon abonesi bulunuyor.

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