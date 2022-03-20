Rusya-Ukrayna savaşı… Elon Musk’ın teknolojisini dronelarda kullanıyorlar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 25'inci gününde dünya medyası Ukraynalı özel drone ekibini Aerorozvidka'nın Elon Musk'ın uydularını kullanarak Rus askerlerini etkisiz bıraktığını yazdı. Özel birliğin aralarında Türk dronelarının olduğu araçlarla savaştığı hatırlatıldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve Ukrayna’ya karşı tarafsız olmaya devam eden Türkiye, savaşın gidişatında kritik bir rol üstleniyor…

Savaştan önce Ukrayna’ya çok sayıda drone (İHA ve SİHA) satan ve birkaç ay önce Ukrayna ile Türkiye arasında iş birliği anlaşması yapılmasının ardından Kiev güçleri, Türk yapımı araçlarla Rus askerlerini püskürtmeye çalışıyor.

AEUROROZVİDKA, TÜRK DRONELARINI DA KULLANIYOR

İngiliz medyası ise Elon Musk’ın kısa bir süre önce gönderiği Starlink uydularının savaşta kritik bir önemi olduğunu ortaya çıkardı. İngiliz Telegraph gazetesi, Aeurorozvidka isimli özel Ukrayna güçlerinin aralarında Türk yapımı İHA/SİHA’nın da olduğu farklı dronelarla Rus askerlerini vurduğunu aktardı.

Gazete, bu droneların merkez üs ile milyarder Elon Musk’ın uyduları aracılığıyla haberleşerek temasta kaldığını yazdı. Starlink sistemlerinin bölgede internet ve bağlantı hızını artırdığına dikkat çeken İngiliz medyası, Starlink’in uygulamasının da son 2 haftada en çok indirilen uygulama olduğunu belirtti.

“İSTİHBARAT SAĞLIYORLAR”

24 Şubat’tan beri Aerorozvidka’nın Rus dronelarına ve Rusya’nın tanklarına saldırdığını yazan Telegraph, “Sahada kullanılan dronelar, yakın zamanda kullanıma başlanan Starlink’i kullanarak bağlantıda kalıyorlar ve istihbarat sağlıyorlar. Dronelar aracılığıyla tanksavar silahları yönlendirebiliyorlar” yorumunu yaptı.

Savaş dolayısıyla Ukrayna’da internet ve elektrik kesintilerinin çok yaygın olduğuna dikkat çekilirken, bu haftanın başında Putin ile birebir dövüşme teklifinde bulunarak gündem olan Elon Musk’ın Starlink uydularının kritik bir önemi olduğu belirtildi. Elon Musk, bu hafta başında Putin’i düelloya davet ederken, devreye Çeçen lider Ramzan Kadirov girmiş ve Elon Musk’a hakaretler yağdırmıştı.

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