Rusya’dan TikTok’a para cezası

Rusya, yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a 2 milyon ruble para cezası kesme kararı aldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Moskova’da mahkeme, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’a “eşcinselliğe övgü” içeren içerikleri silmediği gerekçesiyle para cezası verdi.

Rus haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberlerde, Moskova mahkemesinin, yaklaşık 27 bin dolara denk gelen 2 milyon rublelik para cezası verdiği belirtildi. 2013 yılında Rusya’da yürürlüğe giren bir yasa ile “geleneksel olmayan cinse ilişkiyi övmek” yasaklanmıştı.

TikTok yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.