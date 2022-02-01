Sabire Aydemir için Google’dan anlamlı Doodle

Türkiye'nin ilk kadın veteriner hekimi" unvanını taşıyan Google'da Doodle oldu. 1 Şubat 1910 tarihinde doğan Sabire Aydemir, Anadolu'nun birçok farklı noktasında görev aldı. 1984'te Kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 50. yılı nedeniyle TBMM tarafından kendisine "İlk Kadın Veteriner Hekim" olarak ödül ve plaket verildi.

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Google hazırladığı özel Doodlelar ile sanatçıları, bilim insanlarını ve siyasi kişileri anmaya devam ediyor. Bu isimlerde biri de Sabire Aydemir oldu.

SABİRE AYDEMİR KİMDİR?

1910 yılında Kastamonu İnebolu kazasında doğdu. İlkokulu İnebolu’da, ortaöğrenimini Erenköy Kız Lisesi’de 1933’te tamamladı. Tıp fakültesine giderek doktor olmayı planlarken, o sene ilk olarak veteriner fakültesine kız öğrencilerin alınacağını öğrenince hayvanlara olan sevgisi nedeniyle veteriner hekimliği tercih etti.

Beş yıl fakültede okuduktan sonra 1937 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü’nde bakteriyoloji dalında asistan olarak 5 yıl daha çalıştı; Bakteriyoloji Mütehassısı (uzmanı) unvanını elde etti. Bakteriyolog Veteriner hekim olarak İstanbul Pendik Bakteriyoloji ve Araştırma Enstitüsü; Ankara Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nde çalıştı.

Gönüllü olarak Anadolu’ya tayinini istedikten sonra görev yaptığı Samsun Atakum’da bulunan Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden Bakteriyoloji Mütehassısı Kuduz Laboratuvarı şefi olarak emekli oldu.

İngilizce ve Almanca bilen Sabire Hanım; bir kız bir erkek çocuk annesiydi. Ankara’da 1991 yılında hayatını kaybetti.

ÖDÜLLERİ

1984’te Kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 50. yılı nedeniyle TBMM tarafından kendisine “İlk Kadın Veteriner Hekim” olarak ödül ve plaket verildi.

30 Nisan 2016’da Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılan değerlendirme sonucu Veteriner Hekimlik Mesleğine yapmış olduğu üstün hizmetlerden ve bu meslekte ilk kadın Veteriner Hekim olmasından dolayı Uzman Veteriner Hekim Sabire AYDEMİR “2016 yılı TVHB Onur Ödül” ününe layık görüldü.