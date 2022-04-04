Samsung “kendi cihazını kendin tamir et” dönemini başlatıyor

Önce Apple şimdi de Samsung... Teknoloji devleri tüketicilere artık cihazlarını tamir edebilecekleri araçlar sağlayacak.

Sozcu.com.tr

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Samsung, Galaxy sahiplerine yönelik kendi kendini onarma kitlerini tanıtarak Apple’ı takip ediyor.

Geçen yıl kasım ayında Apple, tüketicilere kendi cihazlarını tamir etmeleri için orijinal parçalar verecek bir self servis onarım programı sunmuştu. Şimdi Samsung da aynı şeyi yapıyor. Bu hamleler, cihazların ömrünü en üst düzeye çıkarmak, döngüsel bir ekonomiyi teşvik etmek ve e-atığı azaltmak için bir sinyal olarak görülüyor.

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Galaxy Tab S7+, Galaxy S20 ve S21 ürünlerine sahip müşteriler, ünlü kendi kendini onarma platformu iFixit ile işbirliği içinde çalışan firma ile bu yazdan itibaren Samsung cihaz parçalarına, onarım araçlarına ve adım adım kılavuzlara erişebilecekler.

Teknoloji devi, sahiplerinin kendi ekranlarını, arka camlarını ve şarj portlarını değiştirmelerine izin verileceğini ve hatta kullanılmış parçaları geri dönüşüm için şirkete iade edebileceklerini söylüyor.

Müşteri Hizmetleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Ramon Gregory, “Samsung’da, birinci sınıf bakım deneyimleriyle ürünlerimizin ömrünü uzatmak için tüketiciler için daha fazla yol yaratıyoruz. Kendi kendine onarım, tüketicilerimize sürdürülebilir çözümler için kolaylık ve daha fazla seçenek sağlayacaktır” diyor.

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