Şimdiye kadarki en büyük Mars depremleri kaydedildi… Biri, 94 dakika sürdü

NASA'nın marsquake avcısı, bugüne kadarki en büyük iki sismik olayı tespit etti. İlk sismik olay 4.2 büyüklüğünde, ikincisi ise 4.1 büyüklüğündeydi. İkinci sismik olayın şiddeti daha az olmasına rağmen 94 dakika sürmesiyle dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Kasım 2018’de Mars’a inen NASA’nın InSight aracı, şimdiye kadar tasarlanmış en hassas sismometreyi taşıyor. Gezegenin içini haritalamak için sinyalleri kullanarak, marsquake adı verilen sayısız olay tespit etti. Ancak bilim insanlarına göre, yeni açıklanan iki deprem oldukça dikkat çekiciydi.

Birleşik Krallık’taki Bristol Üniversitesi’nden Anna Horleston, “Onlar yalnızca önemli bir farkla en büyük ve en uzak olaylar olmakla kalmıyor, daha önce gözlemlenen herhangi bir olaydan farklı bir spektruma ve süreye sahip” dedi.

S0976a adı verilen ilk sismik olay, 4.2 büyüklüğündeydi ve 25 Ağustos 2021’de meydana geldi. S1000a olarak adlandırılan ikinci marsquake, 24 gün sonra, 18 Eylül 2021’de meydana geldi. Bu olay, 4.1 büyüklüğünde ve tam yeri de bilinmiyor. S1000a 94 dakika sürmesiyle özellikle dikkat çekti.

İsviçre’deki ETH Zürih’te bir sismolog Savaş Ceylan, “Çekirdek gölge bölgesi içindeki olayları kaydetmek, Mars’ı anlamamız için gerçek bir atlama taşı” dedi.

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