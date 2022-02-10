Stephen Hawking’in eşyaları sergilenmeye başlandı

İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in ofisinde bulunan eşyalar İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Bilim Müzesi'nde bugün sergilenmeye başladı. "Stephen Hawking İş Başında" adıyla açılan sergide akademik çizimler ve şakalarla dolu ünlü kara tahtası yer aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bilim Müzesi sergisinin içeriği hakkında yaptığı açıklamada, “İlk kez sergilenecek öne çıkan nesneler arasında, Hawking’in doktora tezinin nadir bir kopyası, tekerlekli sandalyesi ve Hawking’in en değerli ofis eşyalarından biri – akademik karalamalar ve şakalarla dolu bir kara tahta yer” alıyor ifadelerini kullandı.

Stephen Hawking İş Başında Sergisi’nde, Hawking’in dünyada sadece 5 tane bulunan doktora tezi ‘Genişleyen Evrenlerin Özellikleri’ de yer aldı.

OFİSİNDEKİ EN DEĞERLİ EŞYASI

Hawking’in kara tahtasıyla ilgili yapılan açıklamada, “Bir bilim insanı olarak Hawking, işbirliğine eğlenceli bir yaklaşım getirdi. Bu, Hawking’in en değerli eşyalarından biri ile örneklendi: 1980’deki Superspace ve Supergravity konferansından karalama kaplı bir karatahta” denildi.

Konferansa katılan delegeler, kara tahtayı birbirleri hakkında denklemler, karikatürler ve fıkralarla kapladı. Hawking bu hatırayı çerçeveletip ofisine astı ve Bilim Müzesi’nin küratörleri, kara tahta üzerindeki tebeşirin kaybolmaması için tebeşir tozunu stabilize etti.

İlginizi Çekebilir Stephen Hawking için Google'dan anlamlı Doodle