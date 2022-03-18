Teknosa pazaryeri iş modeline geçti

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, pazaryeri ile daha fazla değer yaratmayı ve 3 yıl içinde e-ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor.

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Teknoloji perakendecisi Teknosa, fiziksel mağazaları olan dijital bir platforma dönüşüm adımlarını hızlandırdı.

Bu doğrultuda Türkiye'de kendi sektöründeki ilk pazaryeri iş modelini hayata geçiren şirket, teknosa.com'a giren yeni satıcılarla birlikte teknolojiye dair ürün çeşitliliğini katlayarak artırmaya devam ediyor.

Teknosa, müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşme için bu yıl geçen yılın 2,5 katına yakın güçlü bir yatırımı hayata geçirmeyi planlıyor.

Teknosa'nın stratejik yol haritası ve dönüşüm yolculuğundaki hedeflerinin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirliği Teknosa'nın güçlü büyümesi için ana stratejik odaklar olarak gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Dijital dönüşümümüzle online yetkinliklerimizi artırmayı, mağazalarımızla birlikte fijital deneyim sunmayı ve böylelikle hem benzersiz müşteri deneyimini hem de tüm operasyonlarımızı akıllı, verimli hale getirmeyi odağımıza alıyoruz.

Müşteri deneyiminde bizi farklılaştıran, Türkiye'nin elektronik ürünlerdeki en büyük servis ekosistemini oluşturmak için gereken tüm adımları kararlılıkla atıyoruz. Bu yıl sektörümüzde bir ilki gerçekleştirerek, dönüşüm yolculuğumuzun önemli kilometre taşlarından biri olan pazaryeri iş modelimizi müşterilerimizle buluşturduk.

Teknosa pazaryeri modelini, uzmanlığımıza paralel olarak tüketicilerimizin tüm teknolojik ihtiyaçlarına en kapsamlı şekilde cevap verecek biçimde tasarladık. Pazaryerimiz sürekli gelişecek, teknoloji ekosisteminde sunduğumuz ürün ve hizmetler de hızlı şekilde çeşitlenmeye devam edecek.

Yeni iş modelimiz ve müşteri odaklı atılımlarımız, şirketimizin değişen müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı ve en iyi şekilde yanıt vermesini sağlarken, çoklu kanal stratejimizde büyüme katalizörü olacak. Pazaryeri ile e-ticaret hacmimizi 3 yıl içinde 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl öncü girişimlerle güçlü bir büyüme hikayesi oluşturmak amacıyla 169 milyon TL'lik yatırım planımız var. Yatırımlarımızda sürdürülebilirlik kriterlerini merkeze koymaya, ülkemiz ve paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de müşterilerin teknolojiye dair ihtiyacı olan tüm ürün ve hizmetleri bütünsel bir deneyimle sunacak yapılanmayı oluşturduklarını belirterek, “2300'ü aşkın çalışanımız, 69 ilde 200'e yakın mağazamız, teknosa.com ve mobil platformlarımızla, müşterilerimize benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşatmak istiyoruz. Bu çerçevede müşteri odaklı dijital dönüşüm hamlelerimizi hızlandırıyoruz. Bu senenin sonuna kadar teknosa.com'daki ürün sayımızı 20 katına çıkarmış olacağız. 3 yıl sonunda teknosa.com'da müşterilerimize sunduğumuz ürün çeşitliliğini en az 400 bine ulaştırmayı planlıyoruz” dedi.