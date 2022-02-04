Tesla, emniyet kemeri sorunu yüzünden 800 binden fazla aracı geri çağırıyor

Geçtiğimiz günlerde bir yazılım sorunu nedeniyle 54 bin aracını geri çağıran Tesla, bu defa da emniyet kemerinde yaşadığı sorun yüzünden 817 binden fazla aracını geri çağırıyor. Şirket, tarihindeki en büyük geri çağırmalardan birini yaşıyor.

Sozcu.com.tr

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Tesla, ABD’de 817 binden fazla aracı geri çağırıyor çünkü araçlar çalıştırıldığında ve sürücü emniyet kemeri takmadığında emniyet kemer ikaz sesleri duyulmayabiliyor.

Güvenlik düzenleyicileri tarafından perşembe günü yayınlanan belgelere göre, geri çağırma 2021 ve 2022 Model S sedan ve Model X SUV ile 2017 ila 2022 Model 3 Sedan ve 2020 ila 2022 Model Y SUV’u kapsıyor.

Federal motorlu araç güvenlik yasaları, araçlar çalıştırıldığında uyarı sesinin çalmasını ve ön kemerler takıldığında sesin kesilmesini gerektiriyor. Ancak Tesla araçlarında bu kural tam olarak yerine getirilemiyor.

Tesla, bu ayın başlarında kablosuz yazılım güncellemesi yaparak sorunu çözecek. Güvenlik kurumu, zil sesi olmadan sürücünün emniyet kemerinin takılı olduğunu bilemeyebileceğini ve bunun da bir çarpışma sırasında yaralanma riskini artırdığını söylüyor.

Şirket, belgelerde sorun nedeniyle herhangi bir kaza veya yaralanmadan haberdar olmadığını belirtiyor. Belgelere göre, sorun Güney Kore’nin Otomobil Test ve Araştırma Enstitüsü tarafından 6 Ocak’ta keşfedildi. Tesla araştırdı ve 25 Ocak’ta bir geri çağırmanın gerekli olduğunu belirledi.

Tesla, ülkenin yol güvenliği kurumu olan NHTSA’nın artan incelemesiyle karşı karşıya kalırken şirket tarihindeki en büyük geri çağırmalardan birini yaşayarak dikkat çekti.

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