TikTok, daha yüksek gelir için videoları uzatıyor

Geçen yıl TikTok, videolarının maksimum uzunluğunu üç dakikaya çıkaracağını duyurmuştu. Sosyal medya platformunun bu hamlesi kullanıcıları tarafından onaylanmasa da TikTok, gelirlerini yükseltmek için adım atmakta kararlı.

Sozcu.com.tr

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Ağustos ayından bu yana sosyal medya devi, çeşitli kullanıcı gruplarında beş dakikalık videoların kapsamlı beta testini yürütüyor. Hatta küçük gruplarla 10 dakikalık video testleri bile yapıldı. Testler sonunda kullanıcıların, bir dakikadan uzun video izlemeyi stresli buldukları ortaya çıktı. Ancak beş yıllık platform, kullanıcılarıyla aynı şekilde düşünmüyor.

TikTok, daha uzun videolar ile daha fazla reklam satılabileceğini düşünüyor.

Vine’ın eski yöneticilerinden Karyn Spencer, TikTok’un bu hamlesini şu şekilde yorumluyor: “Bu değişiklikler, TikTok rakiplerinin kısa süre önce kendi kısa video biçimlerini yayınlamasıyla ortaya çıktı. Instagram, Snapchat ve YouTube TikTok’un özelliklerini kendi platformlarında uyguladılar.”

Ancak kısa video içerikler, kullanıcı tarafından daha fazla ilgi görüyor. Video analiz şirketi Conviva; 2021’de YouTube’daki videoların yüzde 12’sinin bir dakikadan kısa sürdüğüne dikkat çekti.

Platform şu ana kadar dünya çapında bir milyar TikTok kullanıcısına sahipti.

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