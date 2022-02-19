Tinder dolandırıcısı Simon Leviev isyan etti: “Ben bir canavar değil, beyefendiyim”

Tüm dünyada ve Türkiye’de izlenme rekorları kıran Netflix belgeseli Tinder Avcısı'nda onlarca kadını kandırıp lüks bir hayat yaşayan Simon Leviev, filmin yayınlanmasının ardından ilk kez konuştu.

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Son dönemde Netflix’te izlenme rekorları kıran Tinder Avcısı isimli belgesel/filme konu olan ve kendisini zengin bir elmas tüccarının oğlu olarak tanıtarak insanları dolandıran İsrailli Simon Leviev ilk kez konuştu.

Dünyanın dört bir yanından kadınları kandırarak yüz binlerce dolar dolandıran Leviev, kendisinin bir canavar değil aksine bir beyefendi olduğunu savundu.

Tinder avcısı, bu hafta tamamı yayınlanacak olan bir televizyon programında ilk kez konuşurken, “Ben bir Tinder Dolandırıcısı değilim” dedi.

Leviev, ‘Ben sahtekar değilim ve sahte değilim. İnsanlar beni tanımıyor, bu yüzden beni yargılayamazlar.. Ben sadece Tinder’da bazı kızlarla tanışmak isteyen bekar bir adamdım’ dedi. Leviev kendisinin ‘en büyük beyefendi’ olduğunu da sözlerine ekledi.

Leviev’in model kız arkadaşı Kat Konlin’in röportajda onun yanında yer alması da dikkat çekti.

Simon Leviev de dahil olmak üzere çeşitli takma adlar altında faaliyet gösteren İsrail'den 30 yaşındaki Shimon Heyada Hayut, Tinder'da tanıştığı kadınları milyarder bir elmas tüccarının oğlu olduğunu söyleyerek kandırıp, paralarını alıyordu. Simon Leviev'in Instagram'ında da zengin hayatından kesitler yer alıyordu.

7,4 MİLYON STERLİNLİK KAZANÇ ELDE ETTİ

Kadınların güvenini kazandıktan sonra, dolandırıcı onları sahte iddialarla kendisine borç para vermeye ve pahalı yaşam tarzını sergileyerek ve onlara cömert hediyeler vererek diğer kurbanları kandırmak için kullanmaya ikna eden bir döngünün kurucusuydu…

Leviev'in bugüne kadar dolandırıcılık sayesinde 7,4 milyon sterlin kazandığı belirtiliyor.

Tüm bu detayların ortaya çıkmasının ardından, Leviev'in tüm sosyal medya hesaplarının kaldırıldığı açıklandı. Öte yandan, arkadaşlık sitelerindeki hesapları da kapatıldı. Tinder sözcüsü “Simon Leviev'i ve bilinen tüm sahte hesaplarını kalıcı olarak Tinder'dan kaldırdık“ derken belgeselle birlikte ortaya çıkan belgeler ışığında şirket içi soruşturma başlattıklarının da altını çizdi.

Ok Cupid, Hinge, PlentyofFish, OurTime, Meetic, Pairs ve Match gibi arkadaşlık uygulamaları da Leviev'in profilinin kalıcı olarak kapatıldığını açıkladı.

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