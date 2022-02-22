Trump’ın sosyal medya uygulaması hatalarıyla yayında

Pazar akşamı App Store'da yayınlanmış olmasına rağmen kullanıcılar, eski başkan Donald Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social ile ilgili çok sayıda hata bildiriyor. Insider'dan Rosie Bradbury, Truth Social'ı kullanarak izlenimlerini paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Eski başkan Donald Trump, geçtiğimiz yıllarda sosyal medya platformlarıyla yaşadığı krizlerden sonra yeni sosyal medya uygulaması Truth Social’ı duyurmuş ve hızla çalışmalara başlamıştı. Trump’ın sosyal medya platformu pazar akşamından itibaren de App Store’da yayınlanmaya başladı.

Insider teknoloji editörü Bradbury, Truth Social’ı kullanarak deneyimlerini anlattı:

“BEŞİNCİ DENEMEDE HESAP OLUŞTURABİLDİM VE HÂLÂ BEKLEMEDEYİM”

“Trump’ın yeni sosyal medya uygulaması Truth Social’ı kullanmayı denedim. Beşinci denememde sonunda bir hesap oluşturabildim, bir kullanıcı adı ve şifre ekledim ve giriş yapabildim. Ama sonra, uygulamaya çok fazla talep olduğu için yaklaşık 157.000 diğer kullanıcıdan oluşan bir bekleme listesine alındığım söylendi. Mesajda, ‘Seni seviyoruz ve sen bizim için sadece bir numara değilsin’ yazan ve bekleme numarası veren bir mesaj çıktı.

Sonraki bir saat içinde, uygulamada bekleme listesindeki konumum değişmedi. Ancak kaydolduktan 26 dakika sonra, Truth Social, bekleme listesinde 77.000’inci sıraya yükseldiğimi söylemek için bana bir e-posta gönderildi.

Bu arada, Truth Social’da gönderi paylaşamadım veya diğer kullanıcıların hesaplarını veya gönderilerini göremedim.”

TEST SÜRECİNDE DE HATA VERİYORDU

Resmi web sitesine göre, Truth Social, pazar akşamı halka açıldıktan kısa bir süre sonra teknik sorunlarla karşılaştı. Hatta uygulama, geçen hafta beta test kullanıcılarına sunulduğunda da aynı sorunlarla karşılaşmış.

Trump Medya ve Teknoloji Grubu’ndan (TMTG) Truth Social’ın, kongre binası isyanlarıyla birlikte Twitter, Facebook ve YouTube’dan yasaklanmasının ardından eski başkanın sosyal medyaya dönüşünü kutlaması bekleniyor. Pazar günü, TMTG CEO’su Devin Nunes Fox News’e, Truth Social’ın mart ayı sonuna kadar tam olarak faaliyete geçmesini beklediğini söyledi.

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