Türkiye’de de kullanılıyor: ‘Gençler için Tinder’ uygulaması, cinsel istismar korkularını artırdı

Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısı bulunan ve 13-17 yaş arası gençlere de üyelik imkanı sunan arkadaşlık uygulaması Yubo ile ilgili cinsel istismar korkuları arttı. Uzmanlar, ebeveynleri bu tarz platformların güvenilirliği konusunda uyardı.

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Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Fransa merkezli arkadaşlık uygulaması Yubo, cinsel taciz ve ırkçılık iddialarıyla gündeme geldi. ‘Gençler için Tinder’ olarak ortaya çıkan sosyal medya uygulamasının İngiltere’de 3,6 milyon kullanıcısı olduğu açıklandı.

İngiltere’de uzmanlar, özellikle 13-17 yaş arası kullanıcıların çoğunlukta olduğu uygulamada, çocukların ‘potansiyel tehlikeler’ ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yubo’nun özellikle okul öğrencileri arasında yaygınlaşması ile eğitimciler de çocukların uygunsuz içeriklerle karşılaşabileceği ve uygulamanın yetişkinler tarafından kötüye kullanılabileceği konusunda ebeveynleri uyardı.

‘TECAVÜZ EDECEĞİM’ DİYE TEHDİT ETTİ

Yubo’da görüntülü konuşma ve grup konuşmalarına izin verilmesi de potansiyel tehlikeyi artırabileceği belirtildi.

İngiltere merkezli The Sunday Times, Yubo ile ilgili yaptığı araştırmada, bir muhabirini uygulamaya dahil ederek 15 yaşında bir kız çocuğu gibi davranması istendi. Muhabirin bu süreçte, erkeklerin kızlara ‘seni çırılçıplak soyup tecavüz edeceğim’ ve ‘seni boğacağım’ dediklerine tanık olduğu belirtildi.

“KENDİNE ZARA VERME, İNTİHAR…”

Öte yandan, kendi kendine zarar verme ve intiharın da platforma sıkça konuşulduğu, siyahi bir kıza “pis küçük köle” olarak adlandırılıp adlandırılamayacağı sorulduğu bildirildi.

Yubo’nun güvenlik ile ilgili sorunları olduğu, platforma internetten başka birinin fotoğrafını yükleyerek kaydolmanın mümkün olduğu belirtildi. İngiltere’de dijital güvenlikten de sorumlu bakan Chris Philp, “Bu site hakkında duyduklarım mide bulandırıcı.” ifadeleriyle tehlikeye dikkat çekti.

OKULLAR UYARI YAPTI

İngiltere’de bazı okullar Yubo’nun kullanımını yasaklarken, ebeveynlere ‘konuyu ciddiye almalarını’ önerdi.

İddiaların ortaya çıkmasının ardından Fransa merkezli Yubo özür diledi ve iddiaları ‘son derece ciddiye aldığını’ söyledi.

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