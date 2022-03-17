Twitter, 50 binden fazla yanıltıcı içerik hakkında işlem yaptı

Twitter, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından manipüle edilmiş, medya politikasını ihlal eden 50 binden fazla içeriği etiketlediğini veya kaldırdığını söyledi. Platform, ayrıca spam nedeniyle de yaklaşık 75 bin hesabı kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın işgali ile ilgili yanlış bilgiler, özellikle yanıltıcı fotoğraf ve videolar sosyal medyada hızla yayılıyor. Rusya hükümeti, Batı merkezli çoğu platforma (Google, Facebook, Twitter ve TikTok dahil) erişimi engelledi. Ancak yine de sosyal medya platformlarında manipüle etmek için içerikler paylaşılmaya devam ediyor.

Son olarak Twitter, Ukrayna ile ilgili yanıltıcı bilgilerin paylaşıldığı 50 binden fazla içeriği kaldırdığını paylaştı. Eski çatışma görüntülerini yeniymiş gibi paylaşanlar ve Ukrayna işgalinin ardından ortaya çıkan bağış toplama vaadiyle yapılan dolandırıcılıklar platformun dikkatini çeken ihlaller arasında oldu.

28 Şubat’tan bu yana Twitter, devlet tarafından yönetilen medyaya bağlantılar içeren 61 binden fazla tweet’i etiketlediğini söyledi. Bunu yapmanın, bu tweet’lerin erişimini yaklaşık yüzde 30 oranında azalttığını tahmin ediyor.

Twitter, RT ve Sputnik gibi Kremlin destekli yayın kuruluşlarının doğrulanmış hesaplarını kullanmalarına izin verirken, her iki propaganda kuruluşunun da Twitter’da reklam vermesi yasaklandı.

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