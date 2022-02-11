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Twitter’a bir süre erişilemedi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'a masaüstü versiyonda bir süre giriş yapılamadı. Kullanıcılar, siteye girerken "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor" uyarısıyla karşılaştı.

Yayınlanma: 20:52 - 11 Şubat 2022 Güncellenme:
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Twitter’a bir süre erişilemedi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’a giriş problemi yaşandı. Kullanıcılar siteye erişirken hata ekranıyla karşılaştı.

Hata ekranında ‘yenile’ ve ‘çıkış yap’ butonlarının yanı sıra “Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu problemin masaüstü versiyonda yaşandığı, Twitter uygulamasında sorun olmadığı görülürken, sorun yaklaşık 20 dakika sonra çözüldü.

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