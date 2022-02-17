Twitter’a yine erişim sorunu yaşandı

Sosyal paylaşım ağı Twitter'a erişim problemi yaşandı. Profil kısmına girişlerde sorun olurken, bazı kullanıcılar platforma hiç erişemediğini belirtti.

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Sosyal medya platformu Twitter’a, saat 19.30’dan itibaren yaklaşık 30 dakika kadar erişilemedi.

Profil kısmına girişlerde yaşanan sorunun yanı sıra bazı kullanıcılar, siteye hiç erişemediğini belirtti.

Profil bölümüne girişte, kullanıcılar ‘Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene’ uyarısı ve ‘yeniden dene’ butonuyla karşılaştı.

Bazı kullanıcılar ise bağlantının yavaş olduğu ve medyaların yüklenmediğini ifade ederken, sorun yaklaşık yarım saat sonra çözüldü.

GEÇEN HAFTA DA ERİŞİM SORUNU YAŞANMIŞTI

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’a 11 Şubat’ta, masaüstü versiyonda bir süre giriş yapılamamıştı. Kullanıcılar, siteye girerken “Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor” uyarısıyla karşılaşmıştı.