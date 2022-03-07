Ukrayna, askeri fonları artırmak için bir NFT koleksiyonu üzerinde çalışıyor

15 milyon doların üzerinde kripto para birimi bağışı alan Ukrayna, Rus işgaline karşı kendini savunmaya devam ederken askeri çalışmalarını finanse etmek için NFT'ye odaklanıyor.

Sozcu.com.tr

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BBC’nin haberine göre, Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov’un Twitter hesabı aracılığıyla yapılan duyuru, ulusun savaş tahvilleri yoluyla 264 milyon dolardan fazla para toplamasıyla geldi.

Fortune, Ukrayna hükümetinin ilk önce bağış karşılığında Airdrop ile ücretsiz kripto para birimi tokenleri dağıtacağını söylediğini, ancak sadece yarım gün sonra planı iptal ettiğini belirtti. Fedorov, “Dikkatli bir şekilde düşündükten sonra Airdrop’u iptal etmeye karar verdik” dedi.

Fedorov, açıklamasına şu şekilde devam etti: “Bunun yerine, yakında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için NFT’leri duyuracağız.”

NFT koleksiyonuyla ilgili henüz herhangi bir ayrıntı açıklanmadı, ancak önümüzdeki günlerde daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

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