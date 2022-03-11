Abone Ol

Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya bir darbe de Instagram’dan…

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Meta şirketine ait Instagram uygulamasının kısıtlandığını açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya bir darbe de Instagram’dan…

Rusya'nın Ukrayna saldırılarına karşı batı ülkelerine ait sosyal medya şirketleri ile Rus yönetimi arasındaki yeni kararlar alınmaya devam ediyor.

Daha önce Meta şirketine ait Facebook uygulamasına erişimi engelleyen Rusya, bu kez de yine aynı şirkete ait Instagram uygulamasının kullanımının kısıtlandığını duyurdu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) kısıtlamaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu Başsavcılığının talimatına dayanarak Rusya'daki Instagram sosyal medya platformuna erişim sınırlı olacaktır” denildi.

Rusya daha önce Instagram'dan, Rus askerlerine yönelik şiddet içeren görüntüleri kaldırmasını istemiş Instagram ise bu talebi geri çevirmişti.

Twitter'dan bir hamle de Belarus için İlginizi Çekebilir Twitter'dan bir hamle de Belarus için Facebook ve Twitter'dan Rus büyükelçilik paylaşımlarına engel İlginizi Çekebilir Facebook ve Twitter'dan Rus büyükelçilik paylaşımlarına engel