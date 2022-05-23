Uzaylı tartışması devam ediyor: “Var olabilirler ama çok çok uzakta”

Uzaylıların varlığıyla ilgili tartışmalara bilim dünyasından yeni bir açıklama geldi. Profesör Brian Cox'a göre uzaylılar var olabilir ama bu galakside değil.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bilim dünyası son günlerde yeniden dünya dışı varlıkların var oluşuyla ilgili tartışıyor. Pentagon’un UFO açıklaması, ardından ABD Kongre Üyesi Andre Carson’ın UFO’ların potansiyel tehlike olduğunu söylemesi ve hatta dünyaca ünlü bir medyumun uzaylılarla ilgili açıklamaları dünya dışı varlıkları gündeme oturttu.

Profesör Brian Cox da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, uzaylıların gerçekten var olabileceğini ama çok çok uzak galaksilerde var olabileceklerini söyledi.

Cox’a, ABD Kongre Üyesi Andre Carson’ın geçen hafta UFO’ların gerçek ve araştırılması gereken potansiyel bir ulusal güvenlik tehdidi olduğu yönündeki yorumları soruldu. Profesör Cox, zeki varlıkların olabileceğini; ama Dünya’daki gibi medeniyetlerin son derece nadir, belki de her galakside ortalama bir tane olabileceğini söyledi.

“YILDIZLARARASI YOLCULUK GEREKİR”

Cox, BBC’ye verdiği demeçte şu şekilde konuştu: “Gözlemlenebilir evrende iki trilyon galaksi var, eminim başkaları da vardır. Beni tahmin etmeye zorlasaydınız, her yerde mikroplar olabileceğini söylerdim; bu yüzden örneğin Mars’ta yaşam arıyoruz. Fakat zeka açısından düşünülmesi gereken tek şey, Dünya’daki yaşamın kökeni.”

Gezegen ve uzay bilimleri profesörü Monica Grady ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Galaksimiz o kadar geniş ki, yörüngelerinde gezegenler bulunan çok sayıda farklı yıldız türü var, yaşamın başka bir gezegende ortaya çıkmış olması istatistiksel olarak mümkün. Güneş Sistemi’nde bizimkinden başka bir uygarlık olmadığını biliyoruz, bu nedenle yıldızlararası yolculuk geliştirmek için evrimleşen herhangi bir yaşam milyarlarca mil yol kat etmek zorunda kalacak. Bu, binlerce yıl alacaktır, neredeyse modern insanın gelişmesinden bu yana 200.000 yıldan daha uzun bir süre.”

İlginizi Çekebilir Ünlü medyumdan olay yaratan iddia: 'Uzaylılar Dünya'yı istila edecek'

İlginizi Çekebilir Mark Zuckerberg uzaylı mı? Son selfie'si komplo teorilerini yeniden alevlendirdi