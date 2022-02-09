Verileri en çok paylaşan sosyal medya platformu TikTok çıktı

Yeni bir araştırmaya göre; TikTok, kullanıcı verilerini diğer tüm sosyal medya platformlarından daha fazla paylaşıyor. Çalışma ayrıca, verilerin nerelere gittiğinin bilinmediğinin de altını çiziyor.

Sozcu.com.tr

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Pek çok sosyal medya platformunun temel kazancı reklam geliri olduğu için kullanıcı verileri son derece önemli. Ancak son zamanlarda kullanıcılar; ABD başkanlık seçimlerinde yaşanan skandallar, izin alınmadan kullanıcı bilgilerinin sızdırılması ve Apple’ın gizlilik politikasındaki değişiklikleri ile birlikte veriler konusunda daha hassas.

Mobil pazarlama şirketi URL Genius da sosyal medya platformlarını verilerin gizliliği konusunda mercek altına aldı. Şirketin yaptığı araştırma sosyal medya platformlarından ikisinin kullanıcılar hakkında daha fazla veri topluyor olabileceğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre; YouTube ve TikTok kullanıcıların kişisel verilerini diğer sosyal medya uygulamalarından daha fazla izliyor.

KULLANICI HAKKINDA EKSİKSİZ BİR PROFİL OLUŞTURABİLİRLER

URL Genius’ın araştırması, Google’a ait olan YouTube’un kişisel verileri çoğunlukla kendi amaçları için topladığını buldu. Örneğin; kullanıcıların çevrimiçi arama geçmişini ve hatta konumunu alakalı reklamlar sunmak için izliyor. Ancak Çinli teknoloji devi ByteDance’in sahibi olduğu TikTok, çoğunlukla üçüncü taraf izleyicilerin verileri toplamasına izin veriyor. Üçüncü taraf izleyiciler, birçok web sitesinde bulunan görünmez kod parçacıkları. Kullanıcıların tarama geçmişi hakkında bilgi toplar ve genellikle reklam amacıyla diğer şirketlere gönderirler. Aynı üçüncü taraf izleyici birden fazla sitede mevcutsa, zamanla kullanıcı hakkında daha eksiksiz bir profil oluşturabilir.

Üçüncü taraf izleyicilerle, kullanıcıların verilerini kimin izlediğini veya hangi bilgileri topladıklarını bilmek aslında mümkün değil. Ve kullanıcı uygulamadan ayrıldıktan sonra bile kullanıcıların diğer sitelerdeki etkinliğini izleyebilir.

YOUTUBE VE TiKTOK ÖNE ÇIKTI

URL Genius, çalışmayı yürütmek için Apple’ın iOS’undaki “Uygulama Etkinliğini Kaydet” özelliğini kullanarak 10 farklı sosyal medya uygulamasında (YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger) bir kullanıcının etkinliğini kaç farklı alanın izlediğini hesapladı.

YouTube ve TikTok, her biri 14 ağ bağlantısı ile diğer uygulamaları geride bıraktı. Bu sayı, çalışmadaki diğer uygulamaların ortalama altı ağ bağlantısı sayısından önemli ölçüde daha yüksek.

YouTube’un izleyicilerinden on tanesi birinci taraf ağ bağlantılarıydı. Yani; platform, kullanıcı etkinliğini kendi amaçları için izliyor. Bağlantıların dördü ise üçüncü taraf etki alanlarındandı. Bu da; sosyal platformunun dışarıdan gizemli taraflara, bilgi toplamaları ve kullanıcı etkinliğini izlemeleri için izin verdiği anlamına geliyor.

VERİLERİN NASIL KULLANILDIĞI BELİRSİZ

TikTok için sonuçlar daha da karanlık. Çünkü popüler sosyal medya uygulamasındaki 14 ağ bağlantısından 13’ü üçüncü taraf izleyicilerden.

Raporun yazarları kullanıcı verilerinin nasıl kullanıldığının belirsizliğini vurgulayarak, “Tüketiciler şu anda üçüncü taraf ağlarla hangi verilerin paylaşıldığını veya verilerinin nasıl kullanılacağını göremiyor” diye yazdı.

TikTok, şirketin bazı özel kullanıcı verilerini Çin’deki sunucularına aktardığı iddiaları da dahil olmak üzere, özellikle genç kullanıcılardan gelen verileri nasıl topladığı ve kullandığı konusunda geçmişte sert eleştirilerin hedefi olmuştu.

CNBC’nin geçen yılki haberine göre; TikTok gizlilik politikasıyla uygulamanın “hassas kullanıcı verilerini korumak” için güvenlik önlemleri aldığını iddia etmiş olsa da kullanıcı verileri Çinli ana şirketle paylaşılabiliyor.

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