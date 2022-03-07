Video oyunu yayıncıları da Rusya’yı terk ediyor

İş dünyasından isimler Rusya'yı terk etmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki gösterenler arasına video oyunu yayıncıları ve geliştiricileri de katılıyor.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’ta başlayan ve etkilerini tüm dünyanın hissettiği Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken hem hükümetlerin hem de birbirinden ünlü markanın tepkisini de topluyor.

Sosyal medya platformlarından, moda devlerine kadar pek çok marka Rusya’daki faaliyetlerini durdururken oyun firmaları da işgale kayıtsız kalmadı. Microsoft, Nintendo, Sony, Epic Games gibi firmalardan hamleler gecikmedi. Microsoft, Nintendo ve Sony, konsol oyunlarındaki en büyük üç isim ve hepsi Rusya’ya yönelik hamlelerde bulundular.

MICROSOT: “ÖNCELİĞİMİZ UKRAYNA’NIN SİBER GÜVENLİĞİ”

ABD merkezli şirket Microsoft, federal hükümet tarafından belirlenen ekonomik yaptırımlara uygun olarak yalnızca oyunlar ve oyun donanımlarını değil tüm yeni satışları askıya aldı. Microsoft’tan Brad Smith, daha fazla önlem alınabileceğini öne sürdü.

Smith, blog yazısında, “Hükümetler tarafından alınan kararlarla uyumlu bir biçimde somut adımlar attığımızda Ukrayna’ya yardım etmede etkili olacağımıza inanıyoruz ve bu durum gelişmeye devam ettikçe ek adımlar alacağız” dedi. Şirket aynı zamanda Microsoft için en büyük önceliğin Ukrayna’nın siber güvenliğini korumak olduğunu da sözlerine ekledi.

Her ikisi de Japonya’da bulunan Nintendo ve Sony ise aldıkları önlemlerle daha belirsiz bir tavır sergiliyor. Nintendo, şirketin eShop çevrimiçi mağazasında satışları askıya aldı.

SONY, NVIDIA, ACTIVISION BLIZZARD…

Sony, araba yarışı serisinin en son oyunu Gran Turismo 7’nin PlayStation 5 sürümünü iptal etmiş veya süresiz olarak ertelemiş görünüyor; çünkü PlayStation Store’un Rusça sürümünde görünmüyor.

Sektör genelinde gerçekleştirilen eylemler yalnızca konsol donanım oyuncularıyla sınırlı değil. Nvidia ve Activision Blizzard ise bu konuda daha açık davranıyor. Grafik kartı üreticisi Nvidia, cuma günü PC Magazine’e yaptığı açıklamada “Rusya’ya satış yapmıyoruz” dedi. Hareket, Intel ve AMD tarafından alınan benzer kararlardan sonra geldi; iki çip üreticisi, ürünlerinin Rusya’ya satışını askıya aldı.

Call of Duty yayıncısı Activision Blizzard ise hem oyunları hem de oyun içi satın almaları Rusya’da askıya aldı. Bu arada Electronic Arts da Rus takımlarını FIFA ve NHL oyunlarından çıkarma adımını attı. Günler sonra da şirket, Rusya ve Beyaz Rusya’da oyunlarının ve oyun içi içeriklerinin satışını durdurma kararı aldı:

“Bu anlaşmazlık devam ederken sanal para paketleri de dahil olmak üzere oyunlarımızın ve içeriğimizin Rusya ve Beyaz Rusya’da satışını durdurma kararı aldık. Sonuç olarak, oyunlarımız ve içeriğimiz artık Rusya bölgemizdeki mağazamızda satın alınamayacak.”

UBISOFT: “EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ EKİPLERİMİZİN GÜVENLİĞİ”

Assassin’s Creed serisinin yayıncısı Ubisoft, satışları durdurma konusunda herhangi bir kamuya açık açıklama yapmadı. Ancak şirket, özellikle Ukrayna ekiplerine ve halkına yönelik bir açıklama yaptı. Ubi’nin Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir stüdyosu bulunuyor.

1 Mart’ta yapılan açıklamada, “En büyük önceliğimiz ekiplerimizin ve ailelerinin güvenliği ve esenliği ile ilgilenmek. Ubisoft durumu yakından izliyor ve birincil odak noktamız ekiplerimizin güvenliği oldu. Şubat ortasında olaylar tırmandıkça, Ubisoft tüm ekiplere güvenli olduğunu düşündükleri bir yere sığınmalarını tavsiye etti. Bu zor kararları verirken onları desteklemek için, her ekip üyesine istisnai maliyetleri karşılamaya yardımcı olacak ek fonlar sağlandı ve maaşlarını peşin ödedi” dedi.

Yayıncı ayrıca Ukrayna halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak için 200.000 avro bağışladığını da söyledi.

POLONYA MERKEZLİ ŞİRKETLERDEN MADDİ VE MANEVİ DESTEK

Epic Games de cuma günü attığı bir tweet ile konumunu netleştirdi: “Epic, Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak Rusya ile ticareti durduruyor. Erişimi engellemiyoruz: Özgür dünya tüm diyalog hatlarını açık tutmalı.”

Cyberpunk 2077’nin arkasındaki Polonyalı geliştirici ve çevrimiçi oyun mağazası GOG’un sahibi CD Projekt Red de benzer bir adım attı. Belarus ile sınırı olan NATO üyesi ülke Polonya, Rus saldırısına direnme çabalarını destekliyor ve yerinden edilmiş Ukraynalılara sığınma teklif ediyor.

Açıklamada, “Komşu ülkemiz Ukrayna’daki Rus askeri işgali ışığında, bir sonraki duyuruya kadar CD Projekt Grubu, oyunlarımızın Rusya ve Beyaz Rusya’ya tüm satışını durdurma kararı aldı. Bugün, CD Projekt Group ürünlerinin yanı sıra GOG platformunda dağıtılan tüm oyunların Rusya ve Beyaz Rusya topraklarına dijital satışlarını ve fiziksel stok teslimatlarını durdurmak için ortaklarımızla birlikte çalışmaya başlıyoruz” denildi.

Polonya merkezli bir başka stüdyo olan Bloober Team de Rusya’nın düşmanlıklarına ağırlık verdi ve Belarus ve Rusya’da Blair Witch ve The Medium’u içeren oyunlarının satışını durdurma sözü verdi.

SATIŞLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADI AMA İNSANİ YARDIM SAĞLADI

Pokémon Company ise çatışmadan etkilenenlere yardım etmeyi amaçlayan bir açıklama ve bağış yaptı. Açıklamada, “Pokémon Company International, insani yardım sağlamak için GlobalGiving’deki ortaklarımıza 200.000 dolar bağış yapıyor. Kâr amacı gütmeyen kuruluş, fonları krizden etkilenen aileleri ve çocukları destekleyen toplum liderliğindeki kuruluşlara verimli bir şekilde yönlendirecek” denildi.

Bu eylemlerin en azından bir kısmı, Ukrayna hükümetinin doğrudan yardım çağrısıyla harekete geçti. Çarşamba günü, Twitter profilinde kendisini Ukrayna’nın “Dijital Dönüşüm Bakanı” olarak konumlandıran Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, oyun endüstrisi ve topluluğundan tüm Rus ve Beyaz Rusya hesaplarını geçici olarak engellemesini istemişti. Fedorov, tweet’ini Xbox ve PlayStation’ın resmi hesaplarına yönlendirdi.

SESSİZ KALDILAR

Oyun endüstrisinde bazı şirketler tepkilerini gösterirken bazı yayıncılardan hiçbir ses çıkmadı: Capcom, Bandai Namco ve Sega henüz kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Çin merkezli yayıncılar Tencent ve NetEase de şimdiye kadar çatışmadan uzak durdular.

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