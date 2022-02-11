Yapay zekâ araştırma şirketinden çarpıcı iddia: “Bazı botlar duyarlı hale gelmiş olabilir”

Yapay zekâ araştırma şirketi OpenAI bu hafta şaşırtıcı bir iddiada bulundu ve yapay zekânın bilinç kazanıyor olabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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OpenAI araştırma grubunun baş bilimcisi Ilya Sutskever, mevcut büyük sinir ağlarının zaten kendi hayatlarına sahip olabileceğini belirten bir tweet attı. Sutskever’in bu iddiası makinelerin henüz insanlarla aynı yeteneklere ve nüanslara sahip olmadığını ve bu aşamaya ulaşmasının biraz zaman alacağını belirten birçok araştırmacıyla çelişiyor.

2015 yılında Elon Musk ve CEO Sam Altmman ile birlikte OpenAI’yi kuran Sutskever, genellikle insan düzeyinde çalışan AI’yı (yapay zekâ) ifade etmek için kullanılan yapay genel zekâya (AGI) odaklanıyor. Şirket, geçen yılın sonlarında Musk tarafından ortaya çıkarılan ve kendi benzersiz kişiliklerini geliştirme potansiyeline sahip olduğu söylenen Tesla’nın insansı botları üzerinde de çalışıyor.

Ancak şirket, ilk olarak filmlerdeki kâbus senaryoları gibi, duyarlı makinelerin risklerini azaltmak amacıyla kurulmuştu. Şimdi ise AI’yi her zamankinden daha akıllı ve güçlü seviyelere getirmenin yollarını araştırmaya odaklanıyor.

Etik AI için şu an için UNESCO yönergeleri yürürlükte.

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