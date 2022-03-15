Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Galatasaray, Beşiktaş’a ne kadar teşekkür etse az

Önder Karaveli düğmeleri yanlış iliklediğini fark ettiğinde, 38. dakikada Güven Yalçın ve Kenan Karaman’ı kenara çağırıp Cyle Larin ve Michy Batshuayi’yi oyuna aldı. Ama Galatasaray, Karaveli’nin yanlış ilk 11 ve oyun tercihini çoktan 2 golle ve bariz üstün futbolla cezalandırdı.

Önder hocaya, Marcao ve Nelson gibi ligin en formda iki stoperine, Güven Yalçın, Kenan Karaman ve Alex Teixeira üçlüsüyle üstünlük kurabileceğini düşündürten şey neydi acaba? Muhtemelen Berkay-Taylan ikilisini Galatasaray’ın zayıf karnı olarak gördü. Ama ne merkezden, ne de kanatlardan oyun kurmayı başaramayan Beşiktaş, Galatasaray’ın kalabalık ve dinamik orta sahası karşısında Can Bozdoğan ve Atiba Hutchinson ikilisiyle adeta ezildi.

İlk yarıda topun olduğu her noktada Galatasaray sayısal olarak üstündü, müthiş bir enerjiyle Beşiktaş’ın üzerine adeta karabasan gibi çöktüler. Sanki dört gün önce Barcelona deplasmanında oynayıp, İzmir’de mahsur kaldıktan sonra İstanbul’a gelen Galatasaray değil, Beşiktaş gibiydi.

Beşiktaşlı futbolcular istediklerini yapamadıkça oyundan koptu, onlar koptukça Galatasaraylı oyuncular maça daha da sıkı tutundu. İkinci yarıda Josef ve Rıdvan Yılmaz’ın da oyuna girmesiyle olması gereken kadro düzenine geçen Beşiktaş, topu yere indirip pas yapmaya başlayınca kontrolü ele geçirdi ama iş işten geçmişti.

Beşiktaş’ta maç öncesi yönetim, maç sırasında ise, futbolcular ve teknik ekip sınıfta kaldı. Ahmet Nur Çebi’nin Galatasaray’ı hedef alan açıklamaları, belli ki sarı kırmızılıları daha da hırslandırmış ve moral-motivasyon olarak tavan yaptırmış. Kritik Barcelona maçı öncesi ezeli rakiplerine adeta can suyu verdiler. Galatasaray, maçı ertelemeyi kabul etmediği için Beşiktaş’a ne kadar teşekkür etse az…

Son dakikada Nelson’un Larin’i formasından çektiği pozisyon penaltıya daha yakın. Müdahale penaltıya sebebiyet verecek şiddette değil belki. Ama topa doğru hareketlenen oyuncuyu ceza sahası içinde net şekilde formasından çekersen bunun cezası penaltıdır. Öncesinde Ersin Destanoğlu’na kırmızı kart es geçildi. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’nun yanlış ve tartışma yaratan kararlarına rağmen keyifli bir derbi izledik.