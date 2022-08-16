Alican Özcan İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Jesus’un istediği futbol

Fenerbahçe’nin Ümraniyespor ve Slovacko ile berabere kalmasından daha endişe verici olan, Dinamo Kiev’e elendikten sonra hem bireysel hem de takım olarak formdan düşmesiydi. Ancak sezona kötü başlayan Kasımpaşa, Fenerbahçe mücadelesine de iyi bir başlangıç yapamayınca karşılaşma antrenman maçına döndü.

Ama bunun tek sebebi, Kasımpaşa’nın kadro kalitesinin geçtiğimiz yıllara göre daha düşük olması değil. Fenerbahçe’nin maça oldukça dinamik başlaması ve rakip sahada sürekli dikine koşular yapan hücumcuları, Kasımpaşa savunmasının ilk 15 dakikada havlu atmasına neden oldu. Enner Valencia ve Joshua King ikilisi, kendi aralarında yakaladıkları uyumu kanat oyuncularıyla da pekiştirince Fenerbahçe hücumda kusursuz işleyen bir makineye döndü.

Jesus görev yaptığı takımların, yan pas yapmasından ve ağır ağır top dolaştırmasından nefret eder. Topun ve oyuncuların hareket yönünün daima rakip kaleye doğru olmasını ister. Fenerbahçeli futbolcular, 90 dakika boyunca bu sistemi işletmekten vazgeçmediler. Ve bunu yaptıkça çaresiz kalan Kasımpaşa savunması karşısında, her pozisyondan sonra daha da iştahlandılar ve vites artırdılar. Jesus maçın sonunda oyuncularına ‘İşte istediğim futbol bu’ demiştir. Her ne kadar Kasımpaşa çok erken 10 kişi kalsa da, maçın başındaki 11’e 11’lik senaryoda da Fenerbahçe’nin rahat bir galibiyet alabileceğini görmek mümkündü.

Jesus’un Ümraniyespor maçındaki tek ön libero hatasından dönerek Arao-Zajc ikilisiyle merkezi canlı tutması, Fenerbahçe’ye hücumda ve savunmada ekstra güç kattı. Özellikle Ferdi Kadıoğlu ilk yarıda sol açık gibi yaptığı bindirmelerle Kasımpaşa savunmasının sağında kapanmayan bir yara açtı ve ilk gol de o bölgeden yaptığı asistle geldi. Fenerbahçe yavaş yavaş Jesus’un istediği sisteme ve oyun tarzına alışıyor. Oyuncular da, bu çark dönmeye başladıkça ve oynadıkları oyunun zevkine vardıkça hem moral hem de performans olarak yükselişe geçecektir. Kasımpaşa maçı bu anlamda Fenerbahçe’ye ilaç oldu.

Özellikle sonradan oyuna giren Arda Güler’in attığı iki gol, son birkaç maçtır etkisiz görünen ve bu maça da aslında iyi başlamayan genç futbolcunun öz güveni açısından önemliydi. Arda’nın oyunu biraz sendeleyince insanların içine kuşku düşüyor olabilir. Ama Arda’nın hiç öyle dertleri olmadığı, attığı gollerden anlaşılıyor.