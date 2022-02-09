Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Bir yılda, 14 hesaptan ölüm tehditleri aldım

“MİLİTAN VALİ” DAVASINDA BERHAN ŞİMŞEK SAVUNMA YAPTI…

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan 5 Şubat'ta katıldığı bir televizyon programında, CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu'yla ilgili kendisine gelen ve elinin tersiyle ittiği bir bilgiden bahsetti:

“… Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilginç bir şey geldi 15-20 gün önce. Belki Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edecek bir bilgi. Delilleriyle geldi. Biz belden aşağı siyaset yapmıyoruz. Biz elimizin tersiyle ittik o belgeyi. Onun üzerine atlamış olsaydık Kılıçdaroğlu CHP genel merkezinde bir gün kalamazdı.”

Bu sözlerin ardından yayındaki gazeteci Sayan'a şaşkınlıkla şunları söyledi: “Belden aşağı dediniz. İster istemez akla ahlaki bir şey geldi.”

Sayan devam etti: “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi huyu vardır.

Bir gün kendiliğinden ortaya çıkar belki. Ama en azından bizden uzak olsun. Bu bir rüşvet olayı değil. Biz asla ve asla ahlaksızlık üzerine, kaset üzerine siyaset yapanlardan olamayız.”

Savcı Sayan'ın bu iddialarıyla ilgili savcılık tarafından bilgisine başvuruldu mu? Ya da CHP bu sözler üzerine yargıya başvurdu mu? Ancak… Bildiğimiz şu: Dün bir yargılama vardı. Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, 22 Ocak 2021 tarihinde katıldığı bir televizyon programında kullandığı, “Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan…” sözleriyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, Şimşek'in “devleti ve devletin organlarını aşağılama” suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesine göre 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Dün de İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın yargılaması vardı.

Partizan davranış!

İddianamede, “militan” kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre, “bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse”, “bir siyasal örgütün etkin üyesi” ve “mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar” diye üç anlamının bulunduğuna dikkat çekildi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin yürütme ve yargı organlarını temsil eden vali, kaymakam ve yargıçlara “militan” denmesinin, devletin ve devletin yargı organlarının illegal bir idari örgütlenme olarak algılanmasına sebebiyet vereceği savunuldu.

Peki Şimşek kendisini nasıl savundu:

“Söz konusu programa militan devlet başlığının tartışılması için davet edildim. Bu konuyu yorumlamak için örnekler verdim ve bir fotoğraftan bahsettim. Asker ancak Türk Bayrağı'na selam verebilir. Ancak askerin bir eliyle kurt işareti bir eliyle Rabia işareti yaptığını belirttim. Bu işaretleri ancak parti üyesi kullanabilir. Amacım kimseyi zan altında bırakmak değil. İddia konusu sözleri sarf ettikten sonra sunucu sorduğunda genelleme yapılamayacağını da programda belirttim. Ancak programa katılan bir kişinin daha sonra İçişleri Bakanlığı'nı aradığını öğrendim. Daha sonra benim telefonlarım patladı. Ben ‘militanlaşmasın' diye buradayım. İddianamede, TDK'daki üç anlamından bahsedilmiş. Ben kesinlikle üçüncü anlam olan ‘mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapana taraftar' anlamında bu sözü tarif etmedim. Siyaset yapmış biriyim. Çalışanların görevlerinden özgü olmalarını, siyasallaştırılmamalarını düşünüyorum ve bu durumun partizan bir davranış olduğunu söylüyorum. İllegal bir şekilde davranıldığı şeklinde ifade etmem mümkün değildir.”

“Devletin organları siyasileşmemeli”

Berhan Şimşek savunmasında çarpıcı bir bilgiyi de mahkeme salonunda paylaştı:

“… Son bir yıldır,14 farklı hesaptan ölüm tehditleri aldım. Avukatım savcılığa başvurdu. Milletvekiliyken silah başvurusu yapmama rağmen bu tehditlerden sonra silah başvurusu yaptığımı ancak bu başvurumun olumlu sonuçlanmadığını belirtmek istiyorum.”

Davanın ardından Şimşek'le konuştum ve şu tespitleri yaptı:

“… Devletin birçok organı siyasileşti ve neticesinde zarar gördü. Geçmişte yapılan yanlışların şu an yapılması durumunda geçmişte yaşanılan olayların tekrar edeceğini düşünüyorum. Bu şekilde ‘kaymakamları, valileri, yargıçları militanlaştırırsanız vali militan, kaymakam militan, yargıç militan olur' dedim. Programda da Aksaray Valisi'nden örnek verdim. Valinin bir toplantısına sadece iktidar partisi üyelerinin davet edildiğini söyledim. Militan sözcüğünü herhangi bir siyasi partinin yanında siyasi parti üyesi gibi taraf olan kişilere söyledim.”

SONUÇ: Savcı Sayan'ın sözleri mi tehlikeli yoksa Berhan Şimşek'in mi? Karar sizin!