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Camideki “bira kutusu” 5 ayrı videoda ayrı yerde

Dakika dakika Bezm-i Âlem Valide Sultan Camisi'nde yaşananlar

Tarih 3 Haziran 2013…

Gezi Parkı eylemleri sırasında bir grup eylemci, polisten kaçarak Dolmabahçe'deki Bezm-i Âlem Valide Sultan Camisi'ne sığındı. Anadolu Ajansı ve Cihan Haber Ajansı abonelerine, “Cami'de içki içtiler” başlığıyla haber, fotoğraf ve görüntü geçti.

Ancak… “Camide içki içtiler” haberi yalandı! Bugün tartıştığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi açıklaması ve “sürtük” üzerinden yedi yıl öncesine döndüm.

Tarih 26 Mart 2015…

Dönemin CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, tanık anlatımları ve haber ajanslarının görüntülerine göre camide içki içilmediğini, protestocular camiden ayrıldıktan sonra bir bira kutusunun camiye getirilip konulduğunu ve birden çok yerde içildiği izlenimi yaratmak için kutunun yerinin değiştirildiğini söyledi. Cihaner şüpheliler hakkında “halkın kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan dava açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İlhan Cihaner'in tespitleri

O suç duyurusunda “içki yalanı” net bir şekilde anlatılmıştı.

Okuyalım:

– Protestocuların camiye sığındıkları gece ve sonrasında Doğan Haber Ajansı (DHA), Cihan Haber Ajansı (CHA), İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Anadolu Ajansı (AA) tarafından toplam beş adet video çekimi yapılmıştır. AA ilk görüntüyü gece, ikinci görüntüyü ise gündüz çekmiştir.

– İlk görüntü, AA kameramanı Murat Karadağ tarafından çekilmiştir. Eylemcilerin camiyi boşaltmasından hemen sonra, gece çekilen videonun 35-55'inci saniyeleri arasında, bira kutusunun bulunduğu iddia edilen yerler görüldüğü halde, hiçbir yerde bira kutusunun olmadığı net bir biçimde görülmektedir.

– Camide çekilen ikinci video, DHA tarafından o gecenin sabahında çekilmiştir. Bu çekimin 25. saniyesinde bira kutusunun fotoğraflandığı alan çok net olarak görüldüğü halde bira kutusu görülmemektedir.

– AA, kameraman Umut Özgan'ın çektiği bir videoyu daha servis etmiştir. Olaylardan saatler sonra ve gündüz çekilen bu videonun 40. saniyesinde, ilk çekimde olmayan boş bira kutusu, halı üzerinde görüntülenmiştir. Ayakkabıların olduğu yerde çekilen fotoğraflardaki boş bira kutusu, bu görüntülerde yer almamaktadır. Görüntünün 1 dakika 49. saniyesinde bira kutusunun fotoğraflandığı yerde kutunun olmadığı görülmektedir.

– Cihan Haber Ajansı tarafından gündüz çekilen görüntünün 50'nci saniyesinde cami içinde bira kutusunun fotoğraflandığı alan görülmesine karşın bira kutusunun olmadığı anlaşılmaktadır.

– Cihan Haber Ajansının çektiği görüntülerde 58'inci saniyede ise ayakkabıların konulduğu bölümde bira kutusu görülmektedir. (Bira kutusunun bulunduğu yer AA'nın servis ettiği gündüz (ikinci) görüntülerinin tam tersidir.)

– İHA'nın görüntüsünde ise cami içinde halı üzerinde bira kutusu görülmezken, cami dışında, ayakkabıların konulduğu bölümde bira kutusu görülmektedir.

– Fotoğraf ve video görüntüleri karşılaştırıldığında cami içindeki halı üzerinde ve ayakkabılıkta görüntülenen boş bira kutusunun markası, rengi ve ezilme biçimi aynıdır. Bu haliyle tek bir bira kutusu olduğu ortadadır.

Bitmedi…

Ayakkabılıktan halının üzerine

Hukukçu İlhan Cihaner dedektif gibi çalıştı o günlerde ve tespitlerine devam etti:

– Aynı bira kutusu farklı yerlere götürülerek görüntülenmiştir:

– AA'nın göstericilerin camiden çıkmasından hemen sonra gece çektiği ilk görüntüde, camii içinde ve ayakkabılıkta (hiçbir yerde) bira kutusu yoktur.

– DHA'nın görüntüsünde bira kutusu ayakkabılığın üzerinde görülmektedir.

– CHA'nın görüntüsünde bira kutusu ayakkabılığın üzerinde görülmektedir.

– AA'nın gündüz saatlerinde çektiği kamera görüntülerinde ise bira kutusu caminin içindeki halının üzerinde görülmektedir.

– İHA'nın görüntüsünde ise bira kutusu ayakkabılığın üzerinde görülmektedir.

– Basına kim tarafından servis edildiği bilinmeyen fotoğraflarda ise bira kutusu iki yerde de görülmektedir.

Peki sonuçta ne olmuştu?

Boş bira kutusu AA gece geldiğinde hiç yoktu. DHA gündüz geldiğinde bira kutusu ayakkabılığa konulmuştu. DHA gittikten sonra AA'nın ikinci gelişinde bira kutusu cami içine konulmuştu.

CHA geldiğinde bira kutusunun yeri değiştirilmiş ve tekrar ayakkabılığa konulmuştu. İHA geldiğinde bira kutusu ayakkabılıktaydı .Görüldüğü üzere; bir tek bira kutusu olmasına karşın sanki birden çok bira kutusu varmış gibi çekilen görüntülerdeki bira kutusunun protestocular camiden çıktıktan sonra, şüpheliler tarafından camiye getirilip konulduğu ve çeşitli basın organlarının fotoğraf ve video görüntülerine girmesi için sürekli olarak yerinin değiştirildiği görüntülerden ve bira kutusunun konuluş biçiminden anlaşılmaktadır.

SONUÇ: İktidar, Gezi eylemleri üzerinden tabanını ve kararsız muhafazakarları kazanmak için 11 yıl önceki yalanı yeniden gündeme getirdi. Ancak… Bu söylemle, ekonomide yaşananlar ve halkın içinde bulunduğu durum değiştirilebilecek gibi görünmüyor.