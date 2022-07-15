Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Erdoğan ve AKP o geceyi unuttu mu?

Dün sabah Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek aradı. Dedi ki:

“Bugün (dün) bak John Bolton'ı yazmışsın. Darbeci olduklarını itiraf etti. Benim dediklerimi kanıtladı. Bazı konuları söylüyorsun ‘belgesi nerede?' diye soruyolar. İşte size belgesi. Sadece darbelerin arkasında yoklar, PKK'nın da arkasında ABD var! Ama günlük siyaset tartışmalarından, isimler üzerinden yapılan konuşmalardan bu konuları anlatmaya fırsat vermiyorlar.”

Cemil Çiçek'e tekrar döneceğim…

Önce Çiçek ne demişti, Bolton ne söyledi üzerinden kısa bir bilgi vermekte fayda var!

12 Temmuz'da, AKP'nin ve Türk siyasetinin etkili ismi Cemil Çiçek şu tespitleri yapmıştı: “… 15 Temmuz iyi aydınlatılmalı. İşin içerisinde gırtlağına kadar müttefikimiz olan devlet var. Ciddi bir Amerikan planlamasıdır bu. Onun için de iade etmiyorlar, foyaları meydana çıkmasın diye. Önemli dış güçlerin sayısı 7-8'i ya da bir elin parmaklarını geçmez. Bu 7-8 dış gücün birinci sınıf istihbaratçılarının görev yaptığı yer Türkiye. Bu istihbaratçılar Ankara toptancı halinde salatalık satmıyor. Bunlar yasal ya da yasal olmayan değişik grupların, organizasyonların içerisinde görev yapıyor. 15 Temmuz'da (bugün barıştık denilen) ABD, Batı ve Müslüman dediğimiz ülkeler var.”

13 Temmuz'da, ABD Başkanı Donald Trump döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, CNN televizyonunda “… Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir” dedi.

Yani… Cemil Çiçek'in “darbenin arkasında ABD var” cümlesini bir gün sonra teyit etti Bolton!

Bugün ABD destekli FETÖ'cü darbe girşiminin yıldönümü… Gelin o gecede unutulanlara gidelim…

SÖZCÜ: Darbenin arkasında gizli servisler var

Önce SÖZCÜ'nün darbe girişiminden 3 ay sonra attığı manşeti okuyalım: DARBENİN ARKASINDA GİZLİ SERVİSLER VAR

Tarih 14 Ekim 2016… Darbe girişiminin ardından, TSK'da doğrudan Genelkurmay Başkanı'na bağlı çalışan ve ‘J başkanı' olan 6 korgeneralden 4'ü tutuklanmıştı. Bu isimlerden Genelkurmay Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Salih Ulusoy, darbenin arkasında kimlerin olduğunu itiraf etmişti: “Bu olayın içinde Batı ülkelerinin parmağı olduğunu düşünüyorum ancak bunu NATO üzerinden değil gizli servisler üzerinden gerçekleştirmişlerdir…”

15 Temmuz gecesi saat 22.00 sıralarında başlayan FETÖ'cü darbe girişimiyle ilgili ABD'den ilk açıklama saat 23.57'de geldi. Moskova'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, “Türkiye'de barış, istikrar ve devamlılık olmasını umuyorum” dedi, darbecilere karşı bir tavır almadı.

O gece…

Saat 02.05'te o zaman Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price, ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'deki gelişmelere ilişkin bilgilendirildiğini açıkladı. Associated Press haber ajansının geçtiği haberde, Obama'nın “Türkiye'de tüm taraflar demokratik yollarla seçilmiş hükümete destek vermeli” dediği aktarıldı. John Kerry de Obama'dan 15 dakika sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptı ve “Kerry, Çavuşoğlu'nu arayarak Türkiye'nin demokratik yollardan seçilmiş sivil hükümetine ve demokratik kurumlarına tam destek verdiklerini söyledi” denildi. Yani… ABD, darbe girişiminden 4 saat sonra Türkiye'yi desteklemek zorunda kaldı…

Etki ajanları ve din adamı

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimine katılan bir albay ve bir binbaşı hakkında 2017'de ömür boyu hapis cezası verdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi 43 sayfalık tebliğname hazırladı ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararına hak verdi ve onadı. Yargıtay'ın onama kararında şöyle denildi:

“… 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla ilgili verilen mahkeme kararları, derdest bulunan dava dosyaları ve yürütülen soruşturmalar, resmi kurumların tespitleri değerlendirildiğinde… 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, daha önce de birçok kez yaşandığı üzere, uluslararası güç odaklarının da desteğiyle, esas itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirildiği, kalkışmaya başka unsurların da katılmış olma ihtimalinin, darbenin bu karakterini değiştiremeyeceği değerlendirilmiştir.”

Hatırlayın…

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Terörizm 2017 Ülkeler Raporu”nun Türkiye bölümünde skandal ifadeler yer almıştı. Raporda, 2016'da olduğu gibi, “Türkiye'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımladığı” belirtildi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için “din adamı” ifadesi kullanıldı. Bitmedi… FETÖ elebaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 16 Mayıs 2017'de Washington'a ayak bastığı gün, ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post'ta boy gösterdi. Gülen, “Artık tanımadığım Türkiye” başlıklı yazısına şöyle başladı: “Bir zamanlar demokrasisini tekmil ve mutedil bir laiklik anlayışını oturtma yolunda ümit vadeden Türkiye, bütün gücü elinde toplamak ve muhaliflere boyun eğdirmek için elinden gelen her şeyi yapan bir cumhurbaşkanının elinde tanınmaz hale geldi.”

SONUÇ: Cemil Çiçek dün sabah dedi ki: “Etki ajanlarını okuyun… Gerçeğin üzerine gidelim.” Bu cümlelerden sonra ABD'yle, BAE ve Suudi Arabistan'la yapılan “barış” geldi aklıma ve mırıldandım: Erdoğan ve arkadaşları o geceyi unuttu mu?