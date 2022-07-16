Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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“Hükümetin düştüğünü Beyaz Saray’da gördüm”

ECEVİT'E 2002'DE YAPILAN “SİVİL DARBENİN” TANIĞI ANLATTI…

14 Temmuz'da kaleme aldığım yazımı şu soruyla bitirmiştim:

“… Bildiğimiz, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin arkasındaki kuvvetin ve siyasi ayağının tam olarak aydınlatılamadığı. Yine bildiğimiz, Amerika'nın askeri ya da sivil darbelerle hükümetleri devirdiği… Örnek mi? Bülent Ecevit'in 16 Temmuz 2002'de nasıl/neden erken seçim kararı aldığını bilmiyoruz? Bugün 28 Şubat üzerinde konuşanlar acaba 2002 darbesini de konuşacak mı?”

Bu yazım üzerine, dört dönem İstanbul Baro Başkanlığı görevini yapmış Turgut Kazan “Sorun üzerine seni aradım ve Ecevit'e yapılan sivil darbeyle ilgili tanıklığı anlatacağım” dedi. Kazan'ın anlattıklarına geçmeden önce 20 yıl öncesini hatırlatmakta fayda var:

13 Mart 2001'de, Kemal Derviş ekonomiden sorumlu devlet bakanı oldu.

4 Mayıs 2002'de, DSP-MHP-ANAP koalisyonunun Başbakanı Bülent Ecevit rahatsızlandı.

7 Temmuz 2002'de, MHP lideri Devlet Bahçeli, Kocayayla Türkmen Kurultayı'nda erken seçime gidilmesini istedi.

8 Temmuz 2002'de, Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, DSP'den istifa etti. 128 milletvekili olan DSP'nin vekil sayısı iki hafta içinde de istifalarla 64'e düştü.

22 Temmuz 2002'de, Hüsamettin Özkan, İsmal Cem, Zeki Eker gibi isimler Yeni Türkiye Partisi'ni kurdu. Bu partiye katılması beklenen Kemal Derviş ise CHP'ye katıldı.

31 Temmuz 2002'de, DSP-MHP-ANAP koalisyonu erken seçim kararı aldı.

3 Kasım 2002'de seçime gidildi ve AKP tek başına iktidar oldu.

Kritik tarih 17 Ocak 2002

DSP'de 8 Temmuz 2002'de başlayan istifa sürecinden yaklaşık beş ay öncesine dönelim.

Tarih 17 Ocak 2002… Başbakan Bülent Ecevit Amerika'da ve bu ülkenin Başkanı George W. Bush ile görüştü. Görüşmeye, Türk tarafından devlet bakanları Kemal Derviş ve Tunca Toskay, Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Baki İlkin ve Dışişleri Bakanı Cem'in özel danışmanı Engin Soysal katıldı.

Şimdi bu görüşmenin tanıklarından Bakan Zeki Çakan'a geçelim. 8 Mayıs 2001'de Cumhur Ersümer'in yerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Çakan getirildi. 18 Kasım 2002'de de görev süresi bitti Çakan'ın. Ancak… 13 Temmuz 2004 tarihinde “görevi ihmalden” Meclis tarafından Yüce Divan'a sevk edildi ve 27 Temmuz 2007'de hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti. (Bu başka bir yazı konusu diyelim ve konumuza devam edelim.)

Yüce Divan sürecinde Zeki Çakan'ın avukatlarından birisi de Turgut Kazan! Kazan, Çakan'ın kendisine anlattığı bir görüşmeyi benimle paylaştı. 2002'de Ecevit'in kaleminin Beyaz Saray'da yapılan görüşmede nasıl kırıldığını net ifadelerle dile getirdi. Söz Turgut Kazan'da:

“Bush, Derviş'in sırtını sıvazladı”

… Zeki Çakan'ın Yüce Divan sürecinde avukatıydım ve bana anlattığı o günü (17 Ocak 2002) sizinle paylaşmak istiyorum. Çakan o günü şöyle anlattı:

“Beyaz Saray'dayız ve atmosfer sıcak. Dostane bir hava var ve Başkan Bush, Türkiye'nin stratejik ortak olduğunu söyledi. Çıkarlarımızın nasıl kesiştiğini, ortaklıktan duyduğu memnuniyetin altını çizdi. Enerji başta olmak üzere birçok konuda fikirler masaya yatırıldı. Başbakan Bülent Ecevit de stratejik ortaklık konusunda Bush'la aynı fikirde olduklarını iletti. Bu sırada konu Türkiye'nin komşularına geldi ve Bush, Irak, İran, Suriye konusunda gerekirse askeri müdahale bile yapılabileceğini açıkladı. Ecevit de üç ülkenin komşu ve Müslüman ülkeler olduğunu söyledi. Harekata sıcak bakmayacaklarını belirtti. İşte o anda Beyaz Saray buz kesti ve o dostane hava gitti. Bush, Ecevit'in sözlerinden sonra bir daha konuşmadı. Başbakan da müsaade istedi. Bizi uğurlamadılar bile. Bush, sadece Kemal Derviş'in sırtını sıvazladı, Beyaz Saray'dan çıktık. Orada hükümetin düştüğünü gördüm.”

… Evet, Zeki Çakan o günü benimle paylaştı ve size anlatma ihtiyacı hissettim. Sivil darbe sorunuza yanıtım böyle.

SONUÇ: Türkiye'de askeri vesayet üzerinden “demokrasicilik” oynayanlar söz ABD'ye gelince suskun. Bülent Ecevit'e yapılanlar karşısında sakin! Bildiğimiz… 15 Temmuz'da darbenin karargahı Akıncı Üssü'nü siviller yönetti, Ecevit'e darbe sivil kanattan geldi vs… Tarih tanıklarla gerçeklere ulaşmamızı sağlıyor. Umarım bir gün Bush'la yapılan görüşmede olanlar, DSP'den istifa edenler ve erken seçim kararı alanlar da açık bir şekilde konuşur.

NOT: Bu süreçte biraz enerji toplamak için izin istiyorum sizlerden. Yeni bilgiler ve dosyalarla buluşacağız. Oğuz Atay'ın dediği gibi “Ben buradayım sevgili okuyucum…” Görüşmek üzere…