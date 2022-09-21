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İstanbul Havalimanı artık iki ortaklı

Beş müteahhitlik şirketinin İstanbul Havalimanı ihalesini kazandıktan sonra kurduğu İGA AŞ'de, ortak sayısı ikiye düştü. Şirketin yoluna Kalyon ve Cengiz'le devam edeceği tescillendi.

Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılan, döviz üzerinden yolcu garantili İstanbul Havalimanı için kurulan İGA AŞ adlı “görevli şirket” (sözleşmesinde böyle geçiyor) yüzde 20'şer eşit payla şu beş ortaktan oluşuyordu: Cengiz, Kalyon, Limak, Kolin, Mapa.

Ortaklıktan önce Kolin ayrıldı. Yüzde 20 payı Kalyon satın aldı. Limak ile Mapa'nın da hisselerini devrettiği, Rekabet Kurulu'nun (RK) da bu devirleri onayladığı biliniyordu. (Söz konusu devirler sadece İGA AŞ'de değil, ortaklık kompozisyonları aynı olan İGA Güvenlik, IST Bilişim Teknolojileri, Taya Liman, Taya Gayrimenkul Yatırım şirketlerini de kapsıyor.)

Bu onaydan yaklaşık beş ay sonra İGA AŞ, yeni yönetimini belirlemiş.

19 EYLÜL'DE YAYIMLANDI

Ticaret Sicili'nde önceki gün (19 Eylül) yayımlanan genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile devir, ticaret hukuku açısından da resmileşti. Limak ile Mapa inşaat şirketlerinin payları sıfıra düştü. Mehmet Nazif Günal ile Nihat Özdemir'in şirketteki yönetim kurulu üyelikleri sona erdi.

Ticaret Sicil'de yayımlanan karara göre:

– Cengiz İnşaat'ın payı yüzde 25'ten yüzde 45'e,

– Kalyon Havacılık ve İnşaat'ın pay sahiplik oranı yüzde 35'ten yüzde 55'e yükseldi.

ŞİRKET BAŞKANI MEHMET CENGİZ

İGA AŞ'nin yeni yönetim kurulu; Mehmet Cengiz, Cemal Kalyoncu, Uğur Cengiz ve Mehmet Kalyoncu'dan oluşuyor. Görev dağılımında Mehmet Cengiz yönetim kurulu başkanı, Cemal Kalyoncu da başkanvekili oldu.

Yazıyı kaleme aldığım dakikalarda, RK aylar önce verdiği kararın gerekçesini açıkladı. Kurul, gerekçe yayımı için İGA AŞ kararlarının Ticaret Sicil'de yayımlamasını mı bekledi; kesinleştiremedim. İlgi çekici bir çakışma notunu düşelim.

DEVİR REKABETİ AZALTMAZ

Gerekçeye gelirsek: RK, hisse devirlerinin, kanunla korunan “Pazardaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğurmayacağı” kanaatine varmış. Oybirliğiyle alınan kararda, başvuruya konu bütün şirketlerin pazar paylarına göre değerlendirme yapıldığını görüyoruz. Havalimanı işletmeciliği, bilgisayar danışmanlık faaliyeti, gayrimenkul, özel güvenlik alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin birbirine göre pazar payları dikkate alındığında bu hisse devirlerinin rekabeti bozucu etki yaratmayacağı belirtilmiş.

Tabii bu karara karşı idari yargıda yargı yolunun açık olduğunu da anımsatalım.