PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bakan ihraç edebilir miyiz?

Bakanlarımız, milletin yaşadığı sorunlara çözüm bulamasalar da acayip güzel bahaneler üretiyorlar. Çok yaratıcı yorumlarla, zeka göstergesi yorumlarla bize madalyonun öteki yüzünü gösteriyorlar.

– Örneğin Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.

Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği'nin (TMMOB) diyor ki “Bu ülkede mühendislik diploması alan insanların yüzde 60'ı en az altı ay iş arıyor. Her dört mühendisten biri 2-3 yıl işsiz geziyor. İki mühendisten biri iş bulsa dahi asgari ücretle çalışıyor. Her 10 mühendisten altısı gelecek kaygısı duyuyor.”

Haliyle de fırsatını bulan yurt dışına gidiyor.

Peki bir süredir her açıklamasıyla 2024'teki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacağı izlenimi yaratan, her fırsatta adından söz ettiren Karaismailoğlu bu gerçeği bize nasıl yansıtıyor?

“Sahip olduğumuz bilgi, beceri ve yetenek sayesinde mühendis ihraç eder hale geldik.”

Vay arkadaş!

Sizin aklınıza gelir miydi bu pırıltılı analiz?

Mühendislerimiz buradaki olumsuzluklar yüzünden daha iyi koşullar bulup gitmiyor, biz ihraç ediyoruz.

(Eminim, ülkemizin deneyimli hekimleri yurt dışına giderken ne diyeceğini bilemeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Karaismailoğlu'nu kıskanmıştır.

Acaba ilgili haberleri görünce içten içe “ihraç etme fikri keşke önce benim aklıma gelseydi” diye hayıflanmış mıdır?)

– Örneğin Enerji Bakanı Fatih Dönmez.

Biliyorsunuz, hayat pahalılığının altında yatan en önemli nedenlerden biri enerji giderleri oluyor. Akaryakıt,

doğalgaz ve elektrik faturaları almış başını gitmiş. Ülkede vatandaşların elektrik faturasını ödeyemez hale gelmesinin tek sorumlusu kendisi olmasa da ödenemez hale gelmiş elektrik faturaların baş sorumlusu Bakan Dönmez'dir. Haliyle ödenemeyen faturalar nedeniyle kesilen elektriğin sorumlusu da kendisidir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ne diyor?

“2021 yılında toplam 2 milyon 776 bin 461 mesken abonesini, 597 bin 900 ticarethanenin, 3 bin 277 sanayi kuruluşunun, 71 bin tarımsal sulama yapan çiftçinin elektriği kesilmiş. Bu rakam toplamda 3.5 milyonu buluyor.”

Peki Kemal Kılıçdaroğlu faturasını ödemeyerek karanlıkta kalmayı göze alınca Fatih Dönmez ne diyor?

Türkiye'de o gün itibariyle elektriği kesik olan hane sayısı 4 milyon değil 278 binmiş.

Yaptığı inanılmaz bir umursamazlık. Tam anlamıyla skandal. EPDK verisi Kılıçdaroğlu'nu doğruluyor ama velev ki Kılıçdaroğlu kuyruklu yalan söylüyor olsun.

Sadece bir hanenin elektriği fatura nedeniyle kesikse bunun sorumlusu olarak özür dileyeceğine, 278 bin rakamının düşük olduğuna inanmamızı bekliyor.

278 bin hane demek 1 milyon insan demek. “1 Milyon insanın o gün karanlıkta ve elektriksiz olması normal mi” diye düşünmüyor mu hiç?

– Örneğin Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank.

Kılıçdaroğlu'nun şov yapmak için yalan söylediğini iddia eden Varank, Fatih Dönmez'in söylediğini tekrarlıyor. Bununla da yetinmeyip, oran orantıyla rakamı daha da düşürüyor: Bin haneden sadece altısının elektriği kesikmiş.

Sanki “81 milyonda 280 bin” deyince vatandaşa çok gelen rakam, “binde altı” deyince ihmal edilebilir hale gelecek.

Varank oran orantı hesabıyla rakamı küçük göstermekle kalmıyor, bir de iddia ortaya atıyor: “Bunların önemli bir kısmı da elektriğini yaylada, yazlıkta kullananlar, çeşitli vesilelerle kestiren var. Tamamı da bunu ödeyemediği için bu elektrikler kesik değil.”

Sanırsınız bu ülkede herkesin Ankara ve İstanbul gibi şehirlerin lüks semtlerinde ayrı ayrı milyonluk villaları var. Sanırsınız herkes yaylaya çıkıyor ya da bir yazlık, bir kışlık eve sahip.

★★★

Bakanlarımızın elektriği, doğalgazı kesik insanları görmezden gelmek için başvurdukları sözcük oyunları yeterince yaratıcı. Koşullar nedeniyle kaybettiğimiz mühendislerin aslında ihraç edildiğini söylemek ise ultra bir zeka gerektiriyor.

Bu yaratıcılık ve zeka sayesinde kendilerine büyük hayranlık duymakla birlikte, “acaba sahip olduğumuz bu yaratıcılık, beceri ve zeka sayesinde ne zaman bakan ihraç eder hale geleceğiz” diye sormadan edemiyorum!

Ne dersiniz sayın bakanlar?

Bakan ihraç edebileceğimiz günleri de görebilecek miyiz?