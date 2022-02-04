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Büyüklere masallar!

Maaile oradaydılar. “Ne zaman başladığı bilinmeyen ve geçmek bilmeyen zor günler” yaşıyorlardı.

TOPRAK DAMLI TAŞ EVLERİ MAĞARAYI ANDIRIYORDU.

Girişine ördükleri duvar ile kendi yaptıkları derme çatma tahta kapının arasından içeri kar doluyordu. Aynı deliklerden geçen rüzgarın uğultusu ise sinir bozucuydu.

O ZAMANLAR DOĞALGAZ DA KÖMÜR DE YOKTU!

Köşede tezek yakılan bir soba vardı ve üzerinde isten kararmış bir tencere fokur fokur kaynıyordu. Suyun içinde her zamanki gibi patates vardı. O zamanlar tavuk ancak iki durumda yeniyordu: Ya tavuk hasta olacaktı, ya ev ahalisinden biri.

Onlar da son tavuğu, 10 gün önce evin son beşiği hasta olduğunda pişirmişti. Yani kar kalkana kadar patates, ekmek ve lahanayla yaptıkları borç çorbasına talim edeceklerdi.

O ZAMANLAR ELEKTRİK DE YOKTU!

Toprak damlı evin taşıyıcı kolonları ağaçtandı. Damdaki naylon kaplı bacadan ışık geliyordu. Bir de en kalın direğe çakılmış bir çivide bir gaz lambası asılıydı. Kapının kenarından sızan rüzgar, (rahatsız edici gürültüsü yetmiyor gibi) gaz lambasının alevini söndürecek gibiydi. Neşat Ertaş'ın deyişiyle lambada titreyen alev üşüyordu!

Allah'tan bakkaldan aldıkları mumlar vardı. Lambanın gazı bitse, imdatlarına o mumlar yetişecekti.

EVDE TELEVİZYON, BULAŞIKMAKİNASI, ÇAMAŞIR MAKİNASI VE BUZDOLABI DA YOKTU! (zaten elektrik de yoktu)

Badvaldaki (yeraltı deposu) patatesten, kilerdeki lahanadan, çinko kaplarda saklanan sarı yağdan, koyun derisine basılmış çeçil peynirden ve Vaso Dayı'nın değirmende öğütülmüş undan başka saklanacak bir şey de kalmamıştı.

Bozulacak şey olsa ne yazar. O kadar soğuktu ki buzdolabına da hacet yoktu.

TARIMLA UĞRAŞTIKLARINDAN KIŞIN İŞ DE YOKTU!

Evin reisi iş bulmak için şehre inmişti. Sobanın kenarında oturan KADIN, bir taraftan kucağındaki aç bebeğini doyurmaya çalışıyor, diğer taraftan eşinin bu tipide boranda gittiği şehirde iş bulabilmesi için dua ediyordu.

En büyük hayali şehre taşınmak ve üç çocuklarını şehirde büyütmekti.

Bir de “ne zaman başladığını bilmediği o zor günlerin” artık geçmesini istiyordu.

★★★

Milenyum geçti. İki yıl sonra 2002'de AK Parti iktidar oldu. Recep Tayyip Erdoğan isminde bir kahraman geldi.

Önce MAĞARA gibi evleri değiştirdi.

(Çocuklara okulda Akdeniz Bölgesi'nin bitki örtüsünün “maki” olduğu öğretiliyordu.)

Erdoğan ve AK Parti sayesinde bütün ülkenin bitki örtüsü “TOKİ” oldu. O köhne mağaraya benzeyen taş evler gitti yerine kibrit kutusu tarlasını andıran “TOKİ” geldi.

AK Parti o kadar ileri görüşlüydü ki sembolünü “ampul” yapmıştı. İlk işi de ELEKTRİĞİ BULMAK oldu. Haliyle her eve bir ampul temin ettiler.

Yaşasın!

Artık evler ışıl ışıldı.

SONRA DOĞALGAZ BULUNDU. Gün geçmiyordu ki yeni bir “müjde” gelmesin!

Peşi sıra tezek gitti doğalgaz geldi. Haliyle tezek yakılan isli soba gitti yerine kalorifer geldi.

Ve tabi en önemlisi: ARTIK BUZDOLABI VARDI

Zaten köylülerin, yumurtayı, sütü, unu, eti saklamasına da gerek yoktu.

Zira artık tarlalar arsaya dönmüş, her köyde yumurta, et, süt, ekmek satılan bir zincir market şubesi açılmıştı.

★★★

Aradan yıllar geçti. Aile şehre taşındı. Küçük, şirin TOKİ evinde buzdolabı vardı ama boştu. Elektrik ve doğalgaz faturası o kadar yüksek geliyordu ki maaş yetmiyordu. Artık tezek dahi olmadığından evi ısıtamıyorlardı ve kat kat giyip yine MAAİLE televizyon karşısında oturuyorlardı.

Artık mum da yoktu. Çok elektrik gitmesin diye ampulleri söndürüp, televizyonun ışığıyla yetiniyorlardı. Eskinin mumlarını mumla arıyor, yerini televizyon ışığıyla dolduruyorlardı. Ekranda her zamanki gibi Cumhurbaşkanı vardı:

“Elektrik yoktu, gaz lambası ve mum yakıyordunuz!”

Kadın anladı ki “ne zaman başladığı belli olmayan zor günler” yine devam ediyordu.

Gökten üç elma düştü.

Biri ülkeyi yönetenlere, biri yandaş müteahhitlere, biri ülkeyi güllük gülistanlık gösterenlere. Aileye yine yoksulluk kaldı!