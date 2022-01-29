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‘Şahane’ mi yaşamak, yoksa gerilim filmi sahnesi mi?

Hani korku ve gerilim filmlerinde bir sahne olur ya…

Filmin kahramanları saklanmış, yakındaki tehlikeden kaçmaya çalışır. O tehlike kimi filmde dinozorlar, kimi filmde ise piranalar, köpek balıkları, zombiler ya da uzaylılardır.

En ufak bir çıtırtı, kan damlası, koku, filmin kahramanlarını o tehlikenin hedefi haline getirir. O yüzden, sadece filmdekiler değil, izleyenler dahi nefeslerini tutar, ses çıkarmamaya çalışır.

O da ne? Bir aksilik, karanlıkta üzerine basılan bir çalının çıtırtısı, bir hapşırık, daha önce açılmış bir yaradan sızan kan damlası o tehlikeyi kahramanların üzerine çeker. Önce biri, sonra diğerleri ve kovalamacalı gerilim başlar.

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Türkiye'de son dönemde olup bitenleri hep o sahnelere benzetiyorum. Hayatımız sanki benzer kovalamacaların yaşandığı bir TikTok filmi: Zayıflar kaçıyor, güçlüler kovalıyor.

Son zamanlarda, ne yalan söyleyeyim, en popüler film “En kahraman Ekrem”.

Gün geçmiyor ki; İstanbul Büyükşehir Belediyi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun baş kahraman olduğu bir gerilim sahnesi izlemeyelim. Ekrem İmamoğlu koşuyor, iktidar ordusu kovalıyor.

10 gün önce yeni bir film geldi. İklim değişti, zemheriye döndü.

Filmin baş oyuncusu Sezen Aksu'ydu. Bir şarkı yazmış: “Şahane bir şey yaşamak”

Hz. Adem ve Hz. Havva'ya söz etmiş. Şarkı beş yıldır çalınıyor, söyleniyor.

Aynı o film sahnesindeki gibi tam her şey yolunda giderken şarkıyı biri duyuyor ve hurraaaa..!

Yakalayın Sezen'i!

Günlerce hop oturduk hop kalktık. Öyle bir sahne izledik ki yakaladıkları takdirde Sezen Aksu'nun dilini koparacaklarını, beynine sıkacaklarını sanıp gerim gerim gerildik, korktuk.

Hurraaaa…

Vurun Sezen'e!

Neyse ki filmin sonunda sağduyulu birileri sahneye girdi. Parti toplantısında Cumhurbaşkanı'na “dilini koparma, haddini bildirme” söyleminin ağır olduğunu söylemeye cesaret edenler çıktı. Bu kadar gerilimin gereksiz olduğunu gören aklı başında birileri, Cumhurbaşkanı'yla ve söz yazarı Şehrazat'la görüştüler, ortamı yumuşattılar. Final sahnesinde Cumhurbaşkanı geri adım attı, mesele kapandı.

O mesele kapandı da ülkede gerilim biter mi hiç? Elbette bitmez!

Sezen Aksu fırtınası bitti. Türkiye'yi esir alan kar fırtınasının konu alındığı yeni bir “En kahraman Ekrem” filmi başlatıldı. Neyse ki o filmin de sonuna geldik.

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Bu arada önüme gerçek bir Yeşilçam filminin afişi düştü:

Afişi gönderenler herhalde “Bakın 1967'de dahi böyle şeyler sorun olmazdı, 2022'de ne hale geldik” mesajı veriyordu. Yönetmen Nejat Saydam'ın, yapımcı Mustafa Köseoğlu'nun, oyuncular Fikret Hakan, Sevda Ferdağ, Tanju Gürsu ve Salih Güney'in Yeşilçam'da önemli filmlere imza atmış isimleri olduğunu bildiğimden, afişle yetinmeyip filmi merak ettim. Dijital alemde bulup izledim ve şok oldum. Adem ve Havva hikayesi 1960'lar Türkiye'sine ve siyah beyaz olarak beyaz perdeye uyarlanmıştı. Adem Kaptan, iki oğlu (Hasan ile Kamil), köylülerin elinden kurtarıp, evlenip Deniz ismini verdiği kadın ve sığındıkları cennet gibi sahil…

Yakındaki kasabadaki “kötü adam” Turgut Özatay tabii ki şeytanı temsil ediyordu.

Film bittiğinde “nereden nereye” dedim. 1967'den bu yana geçen sürede Bedri Koraman'ın dansözlü, sülügazlı karikatürlerini dahi alttan alan Süleyman Demirel hoşgörüsü de gitmiş, Yeşilçam özgüveni de.

Elimizde herkesin kendileri gibi yaşamasını isteyen, bunun için de dil koparmaktan, beyinlere sıkmaktan, ezmekten söz eden ve ne yazık ki devletin gücünü ellerinde bulunduran insanlar kalmış.

Yazık ki ne yazık!

Kolin'den açıklama

Bundan önceki iki yazımda İstanbul-Akyazı Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin ihale yapılmadan dört etap halinde şirketlere pay edildiğini yazmış, o dört etapta görev alacak 7 şirketin ismini not etmenizi istemiştim. Ben sekizinci şirketi bulamamıştım ama bazı okuyucularım o şirketin Kolin olduğunu bildirmişti. Dün Kolin'den bir açıklama geldi. Cevap hakkı çerçevesinde iddiayla ilgili bölümü aynen paylaşmak istiyorum:

“Basınımızın değerli bir temsilcisi olarak, halkımızı doğru haber ve bilgiye ulaştırma çabanıza destek vermeyi görev kabul ediyor; 28 Ocak 2022 tarihli köşe yazınızda şirket ismimizin geçmesi üzerine sizi ve kamuoyunu bilgilendirme gereği duyuyoruz.

Öncelikle yazınızda değindiğiniz konulardan biri olan, (İstanbul Havalimanı-Akyazı Yüksek Hızlı Tren Projesi) ile bir ilgimiz bulunmadığını, Kolin İnşaat olarak bugüne kadar aldığımız hiçbir projede ya da ihalede gizli ya da saklı ortak olmadığımızı belirtmek isteriz.”

Bu bilgilendirme için kendilerine teşekkür ediyorum.

Bakalım diğer yedi şirketten ve ilgili bakanlıktan bir açıklama gelecek mi?