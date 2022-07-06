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Bayram gelirken!..

Sevgili okurlarım öteki İslam ülkelerini bilmiyorum ama Türkiye'deki her kurban bayramı kanla gelir.

Sadece kan değil, ticari kazanç hırsları da ortaya çıkar…

Çünkü kurban olayında büyük paralar döner.

Kellesinden ayaklarına kadar hayvanın her gramı paradır.

Dolayısıyla özellikle ülkemizde sayısı her gün artan İslamcı kuruluşlar, holdingler, vakıflar vesaire bu kazançtan payını almak için adeta kuyruğa girer.

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Geçmişte bir Türk Hava Kurumu vardı…

Özellikle kurban derilerini özel izinle toplar ve epeyce kazanç elde ederdi. Ama bu kazanç yolsuzluğa hırsızlığa değil, hayırlı işlere yönelik kullanılırdı.

Özellikle orman yangınlarını söndürecek uçaklar için harcanırdı.

Türk Hava Kurumu Atatürk'ün Türk Milleti'ne bir armağanı idi.

Günün birinde bunlar iktidar oldu…

Ve ilk amaçlarından biri bu kurumu çökertmek oldu.

Büyük ölçüde başardılar da!

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Sonrasında kurban piyasasına yeni bir takım örgütler, vakıflar ve İslamcı kuruluşları sürdüler.

Bazıları kurbanları sizin adınıza kesmek için Türkiye'de çalışıyordu.

Ama bazılarının asıl hedefi yurt dışı (!) idi.

Bu paravanın ardına sığındılar.

Kurbanları sözüm ona Afrika'da, Uzakdoğu ülkelerinde ve Avrupa'da falan kesip dağıtımı oralarda yapacaklardı.

Her Kurban Bayramı öncesinde halktan milyarlarca lira topladılar ama sonrasında hesabını hiçbir zaman veremediler.

Böylece iyi niyetli vatandaşların kurban paraları bu Cumhuriyet düşmanlarının cebine hortumlandı.

Sonraki yıllarda karşımıza Mehmetçik Vakfı, LÖSEV gibi ciddi kuruluşlar çıktı.

Bunlar kurbanı sizin adınıza vekaleten kestiren düzgün ve sağlam kuruluşlar.

Hesap vermekten hiçbir zaman kaçınmadılar.

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Sevgili okurlarım yıllar geçtikçe dini bayramlarımız da asıl amacından saptırıldı.

Eskiden aile büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öperdik. Günümüzde bu olay hemen hiç kalmadı.

Şimdi daha takvim yılının ilk gününden başlayarak herkes aynı hesabı yapmaya başlıyor!

Bayram tatili kaç gün!

Tatil cumartesi ve pazar günlerini kapsıyorsa çok fena!..

Ama hafta ortasına, hele de salı gününe denk geliyorsa harika!

O zaman dokuz gün tatil yapma olasılığı ortaya çıkıyor. Aynen bu bayram öncesinde iktidar tarafından alınan tatili dokuz güne uzatma kararında olduğu gibi!

Dokuz gün tatil gerçekten de muhteşem bir şey!

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Şimdi bu Kurban Bayramı'nda da her yıl olduğu gibi aynı vahşete tanık olacağız. Bundan kaçış yok!

Sayısını bilmek mümkün değil ama irili ufaklı yüz binlerce hayvan kesilecek.

-Bu hayvanlardan bazıları, özellikle boğalar ve koçlar sahiplerinin elinden kurtulup kaçacak.

-Kalabalıklar bunları sokaklarda ve caddelerde taşla, sopayla, kement atarak yakalamaya çalışacak. Yakalanan hayvan dayak yiyecek!

-Hem komik, hem de acı olaylara tanık olacağız. Başına gelecekleri önceden kestiren hayvan kaçıyor, peşindeki kalabalık kovalıyor!..

Tam bir vahşet örneği.

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Ama iş bu kadarla da bitmeyecek…

Kurbanlık kesmeye soyunan binlerce acemi kasap hayvan yerine kendisini kesecek!

Bıçağı kendisine saplayacak!

Güler misin ağlar mısın…

Hastaneler bayram boyunca bunlarla dolup taşacak.

Bayramın ilk gecesinden başlamak üzere bu komediye ekranlarda, izleyen günlerde ise gazete haberlerinde tanık olacağız.

Dahası var…

Özellikle büyük kentlerimizde parklarda, yeşil alanlarda, caddelerde, bahçelerde ve mesire yerlerinde hayvanlar kesilecek, ortaya kanlı ve tiksindirici manzaralar çıkacak.

Çocuklar korkup kaçacak, hayvanların kesimi rüyalarına girecek.

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Kurban Bayramı deyip geçmeyin…

Ardında bir sürü vurgun ve acemilik yatan bir olay…

Hayvanlara işkence yapılacak.

Etlere ve derilere el koyabilmek için nice kavgalar çıkacak.

Üstelik bayram bile siyasete alet edilecek.

Sonrasında maddi ve manevi kâr zarar hesapları masaya serilecek.

İyi bayramlar!