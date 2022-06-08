Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Antrenman maçı gibiydi

Doğukan 23 yaşında… Yetiştiği ve oynadığı takım Antalyaspor… Geride bıraktığımız sezonun dikkat çeken isimleri içindeydi. Kuntz, maça onunla başladı. Golle erken buluştuk Doğukan ile… Litvanya toparlanma sürecine girmek isterken, yine Doğukan milli takımın ikinci golünü attı.

Sahanın zemini bildiğiniz halı saha… Herhalde kibar olsun diye suni çim olarak tanımlanıyor. Litvanya, yemyeşil bir ülke… Kışın sıcaklık ortalaması 3 derece. Bir zahmet, günümüz teknolojisinde çim saha yapsınlar artık… Uluslararası turnuvalara böyle zeminler yakışmıyor. İlk devre goller erken gelince, devre sonuna doğru tempomuzu kaybettik.

Litvanya ile bizim takım arasında dağlar kadar fark var. Teknik kapasitemiz, onların çok üstünde. İkinci yarının başında biraz vites yükselttik ve VAR ile penaltıyı aldık. Serdar Dursun, temiz vurdu topa…

Kanat savunma oyuncularımız, tam istenilen düzeyde değiller. Mert, maç biterken Serdar Dursun'a beklenen asisti yaptı, o da golü attı. Hücumda, kanatlarda daha iyi organize olmalıyız. Hiç zorlanmadık. Kerem hazırladı. Yunus milli takım kariyerinde ilk golünü atarken Halil ile altıncı golümüzü bulduk.