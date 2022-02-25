Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Artık gençler oynamalı

Prag’da maç başlamak üzere… Başka şeylerde beynim… Salgın, dünyayı perişan etti. Hemen arkasından savaş… Böyle karışık duygular içinde yazımı yazacağım. Şanssız jenerasyon diyorlar ya tam içindeyiz talihsizlik çemberinin…

Fenerbahçe maça tedbirli başlamak istedi. Bah ve Schranz'ın olduğu kanat, hücum bölgesinde iyi oyun kurdu. Slavia Prag, bu süreçte 2 önemli pozisyon yakaladı. Üçüncüsünde, Troore tehlikeyi büyüttü. Schranz, sol ayağıyla net vurdu. Gerideki üçlü arıza sinyalleri vermeye devam ederken, Ferdi'nin sakatlanması zaten iyi gitmeyen sisteme hasar verdi. Değişiklik bu kadar geç olmamalı değil mi? Çok kısa süre 10 kişi oynamanın bazen bedeli olur. Sor, rahatlıkla ikinci golü attı. Slavia Prag'ın oyunu domine ettiği dakikalarda fark artabilirdi. Mert Hakan'ın güzel golü zamanında geldi. Sonra?

İkinci yarının başında, Fenerbahçe yarı sahasında fırtına çıktı sanki… Slavia dünyaları kaçırdı. Mert Hakan'ın golü umuttu, fakat böyle başlangıç olmaz. Sosa'ya 56 dakika sabretmek büyük başarı. Hiç bir şey yapamadı. Çok kötüydü.

Fenerbahçe sallanıyordu. Üçüncü gol ben geliyorum mesajını çoktan vermişti. Sor, 3.golü attı. Arda'nın son dakika şovu nefisti. Berisha golü attı. Yine olmadı.