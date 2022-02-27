Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Çok önemli 3 puan

GHEZZAL tam bir mimar… Hem de master yapmış bir şahsiyet… Topu alışı, geçişi ve ceza sahasına ince servisi… Batshuayi'nin gol vuruşu, tam bir kurt golcü gibiydi. Demek bunları yapabiliyormuş. Gol sonrası Demirspor maçındaki gibi baskı yedi Beşiktaş… Hemen top kaptıran orta saha… Oyun kurulumunda başarılı olamayan savunma kanatları derken, Yatabare beraberliği getiren golü attı. Öne geçince avantaj sağlarsın. Çabuk atak imkânın fazlalaşır. Beşiktaş, bunu başaramadı. Welinton'un direkten dönen kafa vuruşu gol olsa belki oyun inisiyatifi Beşiktaş'a dönebilirdi. Golü yemek, sanki toparladı Kara Kartal'ı…

UMUT, mükemmel servis yaptı. Ghezzal, sert ve klas bir kafa golü attı. Alex, attığı çalımlar ve verdiği paslarla, oyuna, takımı adına renk katarken ilk golde Batshuayi'yi çok iyi gördü. İkinci yarının önemli bölümü, Beşiktaş yarı sahasında geçti. Kanat organizasyonları, Beşiktaş'ın birinci bölgesinde pres ile pozisyon aradı Sivasspor… Alex oyundan alınırken mutlu olmadı. Bence haklıydı.

VAR'la gelen penaltıyı Batshuayi klas kullandı. Beşiktaş avantajı yakalamıştı. Oyun üstünlüğünü Beşiktaş aldı derken VAR, Sivasspor için devreye girdi. Fajr, penaltısıyla ev sahibine umut verdi. Yenilen gol, Beşiktaş için sıkıntı demekti. Batshuayi'nin oyundan alınması, “Ben iyice yaslanacağım” mesajıydı… Ev sahibine iyice yüklenme şansı verirsiniz böylece… Ersin müthiş kurtarış yaptı son dakikada.

ZOR da olsa kazandı Beşiktaş.